Il Collegio su Rai 2 la seconda puntata il 29 ottobre | le anticipazioni

#IlCollegio 4 – Seconda puntata del 29/10/2019 – Con Simona Ventura su Rai 2. : Questa sera, su Rai 2, andrà in onda la Seconda puntata della quarta stagione de Il Collegio, il docu-reality che narra le vicende di un gruppo di ragazzi con gravi problemi scolastici e di socializzazione, catapultati all’improvviso nel rigido ed austero ambiente di un collegio del 1982. Cambio della guardia per la voce fuori campo che commenterà tutti gli accadimenti dei ragazzi: dopo tre stagioni ambientate […] L'articolo ...

Ascolti tv - 'La strada di casa' batte la Champions. Partenza record per 'Il Collegio' su Rai2 : La fiction con Alessio Boni vince ancora una volta il prime time del mercoledì, ma la vera sorpresa è il docu-reality con...

Replica Il Collegio 4 - la prima puntata visibile in streaming online sul sito RaiPlay : Torna in onda su Rai 2 uno dei docu-reality più amati e seguiti dal pubblico televisivo italiano. Parliamo de Il Collegio, giunto alla sua quarta stagione di messa in onda. Dopo il 1960, il '61 e il '68 questa volta i venti ragazzi protagonisti della trasmissione saranno catapultati negli anni Ottanta. La prima puntata de Il Collegio 4, in onda stasera 22 ottobre, potrà essere rivista in Replica streaming online accedendo al sito web gratuito ...

Il Collegio 4 Anticipazioni : stasera la prima puntata su Rai 2. Ecco tutte le novità : Scopriamo tutte le novità e cosa succederà nel primo appuntamento con il programma, stavolta ambientato nel 1982.

Cast e professori de Il Collegio 4 al via su Rai2 con Simona Ventura al posto di Giancarlo Magalli (video) : Cast e professori de Il Collegio 4 sono pronti ad aprire le porte mettendo insieme un nuovo anno scolastico tra materie, vecchie e nuove, provvedimenti disciplinari e le novità di un anno complicato come il 1982. Dimenticate quindi i movimenti e le rigide regole degli anni '60 perché questa volta il docu-reality di Rai2 catapulterà 20 studenti nel 1982 con un viaggio attraverso il decennio che ha segnato la storia musicale, sportiva e dello ...

Il Collegio dal 22 ottobre la nuova edizione su Rai 2 - le anticipazioni : Il Collegio su Rai 2 la nuova edizione dal 22 ottobre ambientata nel 1982 Simona Ventura la voce che accompagnerà le puntate Riparte l’avventura de Il Collegio. Dopo l’exploit di ascolti e di consensi della critica delle prime tre stagioni, ambientate nel 1960, 1961 e 1968, il programma realizzato da Magnolia – Banijay Group, lascia gli anni ’60 e un certo tipo di scuola e vola negli anni ’80, nello specifico nel 1982 ...

'Il Collegio 4' - al via martedì 22 ottobre la nuova edizione del docu-reality di Rai 2 : martedì 22 ottobre ritorna in TV 'Il collegio', il docu-reality ormai di culto di Rai 2. Il programma risponde a un quesito tanto semplice quanto interessante: come reagirebbero gli adolescenti di oggi se venissero catapultati agli anni in cui i loro genitori erano adolescenti? Questo è lo scopo del programma di Rai 2, attesissimo da milioni di spettatori. Già, perché le scorse edizioni sono state un vero e proprio successo: il programma ha ...

Il Collegio 4 torna su Rai 2 martedì 22 ottobre : gli alunni vivranno il 1982 : Il Collegio 4 torna su Raidue a partire da martedì, 22 ottobre. Il reality show quest'anno avrà come voce narrante quella di Simona Ventura che sostituirà Giancarlo Magalli, presente nelle prime tre edizioni. I venti studenti, per la quarta stagione saranno trasportati negli anni '80. Da martedì 22 ottobre parte Il Collegio: i nuovi alunni vivranno il 1982 La scuola più famosa d'Italia riaprirà i battenti martedì prossimo e vedrà 20 studenti tra ...

Il Collegio 4 : svelato il cast (e quando va in onda). Chi sono i protagonisti del reality di Rai 2 : Sta per partire Il Collegio 4, il reality basato sul format britannico ‘That’ll Teach ‘em’ di Channel 4 che vede come protagonisti diciotto adolescenti tra i 13 e i 17 anni devono studiare per quattro settimane in un Collegio in stile anni Sessanta, per conseguire il diploma di licenza media dell’epoca.\\Gli studenti, all’ingresso nella struttura, hanno l’obbligo di indossare le uniformi del Collegio (giacca blu, cravatta, pantaloni corti, ...

Il Collegio 4 cast - allievi e professori ufficiali : chi sono i nuovi protagonisti di Rai Due : cast Il Collegio 4, i venti allievi sono ormai ufficiali Il cast del programma Il Collegio 4 è ormai ufficiale e i venti allievi sono stati comunicati. La notizia arriva in anteprima da Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola martedì 15 ottobre. La classe è equamente distribuita fra dieci ragazze e dieci ragazzi, […] L'articolo Il Collegio 4 cast, allievi e professori ufficiali: chi sono i nuovi protagonisti di Rai Due proviene da ...

Il Collegio ecco i 20 ragazzi che finiranno nel 1982 nello show di Rai 2 : Il Collegio i 20 ragazzi della nuova edizione dal 22 ottobre su Rai 2 Il Collegio è ambientato nel 1982 e Simona Ventura è la voce narrante Il 22 ottobre si aprono le porte de Il Collegio che avrà anche uno spinoff Il Collegio Off su Instagram e Youtube con le interviste ai vecchi concorrenti (qui i dettagli). Voce narrante dell’edizione è Simona Ventura che prende il posto di Giancarlo Magalli portando lo spirito di quegli anni ’80 ...