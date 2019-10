Il Collegio 4 | seconda puntata | Alysia bocciata all’esame | 29 ottobre

Fonte : ilnotiziangolo

(Di martedì 29 ottobre 2019) Il– Il reality di Rai 2 dedicato ai ragazzi è pronto per rivelarci chi riuscirà a superare laprova. Qualcuno degli studenti potrebbe perdere la possibilità di rimanere nell’istituto. La colpa è di quasi tutta la classe, ad eccezione di Maggy. Nelladel 29molte certezze e sicurezze crollano. Anche quelle di Asia, che teme di poter perdere una grande opportunità. Mario invece è sempre più in ansia: riuscirà a superare il compito? Segui con noi la diretta dellade Il4 per scoprire che cosa succederà agli allievi. Dove siamo rimasti? Nella primade Il4, non tutti gli studenti sono riusciti a superare la prova d’ingresso. Cinque ragazzi sono stati nominati uditori: potranno seguire le lezioni, ma dovranno studiare di più per il secondo test d’ammissione. Anche se nei ...

morganbarraco : #IlCollegio 4: seconda puntata, tutti contro Mario | 29 ottobre - seavantae : per quanto io ami titanic, stasera non guarderò la prima parte e guarderò il collegio perché ho bisogno del mio tra… - TwitGinger : Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata de #IlCollegio in onda stasera! -