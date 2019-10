IL COLLEGIO 4 | 2a PUNTATA Allievi e diretta | insulti e critiche per Maggy Gioia

Il COLLEGIO 4 Anticipazioni : stasera la seconda puntata su Rai 2 : Scopriamo cosa succederà nel nuovo appuntamento di stasera con la quarta edizione del format, ambientata nel 1982.

Il COLLEGIO 4 - anticipazioni seconda puntata : i collegiali devono recitare una poesia : Il Collegio 4 prosegue con l'avventura dei venti ragazzi, catapultati in una scuola del 1982. Questa sera, martedì 29 ottobre, sarà trasmessa su Rai2 la seconda puntata del docu-reality che vedrà gli alunni cimentarsi in lezioni di informatica senza internet e l'aerobica, icona degli anni '80. Inoltre gli alunni affronteranno una prova su D'Annunzio che, se non superata, comporterà l'eliminazione....Continua a leggere

Il COLLEGIO su Rai 2 la seconda puntata il 29 ottobre - le anticipazioni : Il Collegio seconda puntata 29 ottobre, le anticipazioni: i ragazzi affronteranno la prima lezione di informatica Dopo il grande successo del primo appuntamento, capace di catturare il riscontro del pubblico più giovane spesso lontano dalla tv, torna su Rai 2 martedì 29 ottobre la seconda puntata de Il Collegio. I ragazzi che sono sopravvissuti alla prima settimana senza farsi espellere, proseguono l’avventura della scuola del 1982 sempre ...

#IlCOLLEGIO 4 – Seconda puntata del 29/10/2019 – Con Simona Ventura su Rai 2. : Questa sera, su Rai 2, andrà in onda la Seconda puntata della quarta stagione de Il Collegio, il docu-reality che narra le vicende di un gruppo di ragazzi con gravi problemi scolastici e di socializzazione, catapultati all’improvviso nel rigido ed austero ambiente di un collegio del 1982. Cambio della guardia per la voce fuori campo che commenterà tutti gli accadimenti dei ragazzi: dopo tre stagioni ambientate […] L'articolo ...

Il COLLEGIO 4 - 1a puntata/ Benedettagea Matera abbandona : 'mi manca la famiglia' : Il collegio 4 prima puntata: dramma per il taglio di capelli, Benedettagea Matera abbandona non sopportando l'allontamento dalla famiglia.

Il COLLEGIO - prima puntata nel caos. La studentessa sbotta : “Non ce la faccio”. Poi la fuga dalla scuola : È partito martedì 22 ottobre alle ore 21.20 su Rai2 “Il Collegio ”, il docu-reality divenuto un vero e proprio fenomeno di costume tra i giovanissimi e gli adolescenti. Dopo l’exploit di ascolti e di consensi della critica delle prime tre stagioni, ambientate nel 1960, 1961 e 1968, il programma – esperimento televisivo e sociale di successo realizzato in collaborazione con Magnolia – Banijay Group, catapulterà 20 studenti nel 1982. I nuovi ...

Il COLLEGIO 4 - Prima Puntata : Il Preside Ribalta Il Destino Degli Allievi! : Il Collegio, Prima Puntata: cinque studenti non passano l’esame. Dopo tante restrizioni, tra gli allievi si instaurano le prime simpatie. Una ragazza non ce la fa ed abbandona la scuola. Gli uditori non affrontano la prova esame! Il Preside prende una decisione inaspettata! Lacrime tra gli studenti! Il Collegio 4, Prima Puntata: gli studenti devono dimenticarsi della propria quotidianità ed adattarsi velocemente agli anni 80! Cinque ...

Il COLLEGIO 4 : prima puntata - Benedettagea molla | Diretta 22 ottobre : Il Collegio 4 è pronto per la sua prima puntata, in onda su Rai 2 nel primetime di martedì 22 ottobre 2019. Questa volta l’ambientazione riguarda gli anni Ottanta e precisamente l’82. A guidarci sarà la voce di Simona Ventura, che ci rivelerà aneddoti e curiosità su quell’epoca e sulla sua esperienza Diretta con professori e scuola. Nella prima puntata potremo conoscere i 20 ragazzi che fanno parte del cast di quest’anno. ...

Il COLLEGIO 4 : prima puntata - subito scherzi alla Petolicchio | Diretta 22 ottobre : Il Collegio 4 è pronto per la sua prima puntata, in onda su Rai 2 nel primetime di martedì 22 ottobre 2019. Questa volta l’ambientazione riguarda gli anni Ottanta e precisamente l’82. A guidarci sarà la voce di Simona Ventura, che ci rivelerà aneddoti e curiosità su quell’epoca e sulla sua esperienza Diretta con professori e scuola. Nella prima puntata potremo conoscere i 20 ragazzi che fanno parte del cast di quest’anno. ...

Replica Il COLLEGIO 4 - la prima puntata visibile in streaming online sul sito RaiPlay : Torna in onda su Rai 2 uno dei docu-reality più amati e seguiti dal pubblico televisivo italiano. Parliamo de Il Collegio, giunto alla sua quarta stagione di messa in onda. Dopo il 1960, il '61 e il '68 questa volta i venti ragazzi protagonisti della trasmissione saranno catapultati negli anni Ottanta. La prima puntata de Il Collegio 4, in onda stasera 22 ottobre, potrà essere rivista in Replica streaming online accedendo al sito web gratuito ...

Il COLLEGIO 4 - 1a puntata/ Diretta e allievi : lacrime per i non ammessi ma... : Il Collegio 4 anticipazioni e Diretta prima puntata: torna in onda oggi 22 ottobre. La nuova edizione ha inizio con la prova di ammissione per i ragazzi

Il COLLEGIO 4 : prima puntata - si tagliano i capelli! | Diretta 22 ottobre : Il Collegio 4 è pronto per la sua prima puntata, in onda su Rai 2 nel primetime di martedì 22 ottobre 2019. Questa volta l’ambientazione riguarda gli anni Ottanta e precisamente l’82. A guidarci sarà la voce di Simona Ventura, che ci rivelerà aneddoti e curiosità su quell’epoca e sulla sua esperienza Diretta con professori e scuola. Nella prima puntata potremo conoscere i 20 ragazzi che fanno parte del cast di quest’anno. ...