Il climate change colpisce le banche | e pesa per il 20% sulla mancata crescita

climate change e paradossi : così i metalli «green» aumentano le emissioni di CO2 : Per la transizione energetica sono necessarie enormi quantità supplementari di metalli:?dal rame per potenziare le reti elettriche a litio e cobalto per le batterie. Ma accelerare le estrazioni minerarie rischia di far aumentare anziché?diminuire le emissioni di CO2:?un problema che nell’era di Greta Thunberg i giganti del mining non possono più ignorare

Fmi : una carbon tax per combattere il climate change : Per il Fondo, tassare i combustibili fossili è lo strumento più efficace, se non l’unico, nella lotta al surriscaldamento globale. Ma va accompagnata dalla riduzione di altre tasse e misure di sostegno per i gruppi sociali più colpiti

Così il climate change rischia di far esplodere l’Africa e il Sahel : La fascia di oltre 5mila chilometri che percorre i confini a sud del Sahara è minacciata dallo stesso nemico: il riscaldamento eccessivo delle temperature, con conseguenza catastrofiche per economie appese all’agricoltura pluviale. Il malessere alimenta le tensioni sociali, ma non si scappa perché costa troppo. E chi resta diventa vittima dei terroristi

climate change - il 77 per cento di italiani si dice consapevole dei rischi : Il 77% degli italiani mostra consapevolezza e interesse per lo stato del clima, con una conoscenza di base sufficiente del fenomeno

Italiani come noi - cosa fare contro il climate change? Il vox : “Dalla bici alla carne - cambiamo le abitudini” - “Ma responsabilità è più in alto” : La parola chiave è cambiamento: delle abitudini di consumo, delle scelte politiche, del modello economico. alla vigilia della giornata di mobilitazione indetta dal movimento Fridays for future, ne abbiamo parlato con gli studenti davanti al Politecnico di Milano, trovandoli in buona parte sensibili al tema. “Noi cittadini possiamo fare molto – dichiarano i più consapevoli – per esempio ridurre il consumo di carne, effettuare ...

climate change - innovazione e sostenibilità al centro della 70ª edizione di Flormart : Aumentare le aree verdi? Non serve solo a salvare il pianeta, ma anche per preservare risorse pubbliche da reinvestire poi nel benessere dei cittadini. Più alberi ed aree green farebbero risparmiare allo Stato 6 miliardi di euro l’anno. A dirlo è Francesco Ferrini, docente di Arboricoltura all’Università di Firenze, durante il convegno che ha ufficialmente dato il via Flormart 2019, 70ª edizione del salone internazionale del florovivaismo, ...

Fioramonti : ?giustificare le assenze per le proteste contro il climate change : Giustificare le assenze degli studenti che partecipano ai climate strike, gli scioperi sul clima lanciati dall’attivista svedese Greta Thunberg. È l’invito che il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha diffuso con una circolare alle scuole italiane

climate change - finanziare il gas? I dubbi della Banca europea degli investimenti : Von der Leyen, neopresidente della Commissione Ue, ha battezzato la Bei come la Climate Bank europea. Il board dell’istituto ha però qualche difficoltà a far passare la nuova politica di finanziamento nel settore energy. E i tweet dei ministri fanno emergere le contraddizioni

climate change - Greta all’Onu : «Siamo inarrestabili» : Al palazzo di Vetro, Greta è stata accolta da un’ovazione. «Milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto giovani, hanno marciato e chiesto vere azioni sul clima. Abbiamo mostrato che siamo uniti e che siamo inarrestabili», ha detto Greta

Bce - il nuovo «bazooka» di Lagarde è contro il climate change : Lagarde, che dal 1° novembre guiderà la Banca centrale europea, ha preso posizione contro il mutamento climatico. E?non è sola: su iniziativa di Mark Carney, numero uno della Banca d’Inghilterra , è nato un colossale network finanziario a difesa dell’ambiente con trenta tra banche centrali e istituti di regolamentazione, forte di un portafoglio complessivo di 100mila miliardi di dollari

climate change - una generazione in marcia per difendere la Terra : «Sono qui perché penso che possiamo fare la differenza, se ci muoviamo tutti insieme. E dobbiamo iniziare dalle cose di

Da Google a Ikea : i piani delle multinazionali contro il climate change : Le grandi aziende globali raccolgono la sfida ambientale. In occasione del climate Action Summit Onu, gli impegni delle imprese nella lotta all’effetto serra e per gli obiettivi della sostenibilità, dai colossi high-tech alla finanza, si sono moltiplicati

Il climate change ridurrà allo stremo 200 milioni di persone ogni anno : Inondazioni, tempeste, incendi, siccità potrebbero costringere duecento milioni di persone ogni anno a dover far affidamento agli aiuti umanitari per sopravvivere, se non verranno prese contromisure adeguate

Clima : Renzi - 'bravo Gualtieri - Italia torna tra Paesi contro climate change' : Roma, 13 set. (AdnKronos) – "Bravo Ministro. Finalmente l'Italia torna tra i Paesi che lottano contro il Climate change. Ben fatto!". Lo scrive su twitter Matteo Renzi riferendosi a Roberto Gualtieri.