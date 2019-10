Il 6 e il 7 novembre ci sarà uno sciopero nazionale dei benzinai

Upas spoiler dal 4 all'8 novembre : Filippo sarà travolto dai sensi di colpa : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea 'Un posto al sole'. Nel corso della settimana che andrà dal 4 all'8 novembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Diego continuerà ad urlare la sua innocenza mentre suo padre, deciso ad aiutarlo, chiederà aiuto a Franco. Filippo, travolto dai sensi di colpa per quanto accaduto alle Canarie, deciderà di mantenere le distanze da ...

His Dark Materials e Sky Atlantic saranno al Lucca Comics il 2 novembre : His Dark Materials, Sky Atlantic presenterà in anteprima il primo episodio della serie HBO e BBC, il 2 novembre al Lucca Comics & Games 2019. Sarà Lucca Comics & Games 2019 a ospitare l’anteprima mondiale del primo episodio di His Dark Materials – Queste oscure Materie, che si terrà sabato 2 novembre alle 15.00 al cinema Astra. La proiezione verrà introdotta dal saluto di Philip Pullman – autore della saga letteraria di partenza, ...

Una Vita trame al 2 novembre : sarà Padre Telmo a scoprire le intenzioni di Samuel : Da domenica 26 ottobre a sabato 2 novembre 2019, le anticipazioni della soap Una Vita mostrano che Telmo sarà impegnato a indagare su Samuel. Lucia non si fiderà più di nessuno e chiederà un posto in soffitta per essere consolata. Casilda, dopo essersi riappacificata con Rosina, tornerà a vivere in casa degli Hidalgo....Continua a leggere

Dal 7 novembre torna Adriano Celentano : ci saranno anche Paolo Bonolis e Maria De Filippi : Adrian torna in onda. La serie animata ideata da Adriano Celentano descrive in un futuro apocalittico. Il format è stato

Bce - Christine Lagarde nominata presidente dal Consiglio Europeo : da novembre sarà ufficialmente alla guida : Il Consiglio Europeo ha nominato oggi Christine Lagarde presidente della Banca Centrale Europea (Bce), per un mandato non rinnovabile di otto anni. È l’ultimo passaggio formale che rende definitiva la sua nomina, approvata lo scorso settembre dalla plenaria del Parlamento Europeo con voto a scrutinio segreto: 394 sì e 206 no, 49 astensioni. Prenderà il posto di Mario Draghi dal 1 novembre e sarà la prima donna al comando della politica monetaria ...

Giochi gratis con PlayStation Plus di novembre 2019 annunciati a breve : quali saranno? : I Giochi PlayStation Plus di novembre 2019 sono già tra le più accese fantasie di tutti i possessori di una console di ultima generazione a marchio Sony. Il colosso giapponese non ha ancora annunciato quali saranno i titoli in digitale per PlayStation 4 ad essere scelti per fare parte della Instant Game Collection del prossimo mese, ma è naturale che dalla rete arrivino già - come è ormai tradizione - le prime ipotesi. Si tratta di mere teorie ...

Nuoto – Sun Yang davanti al TAS di Losanna : il 15 novembre sarà il giorno della verità sul caso doping : Sun Yang dovrà presentarsi davanti al TAS di Losanna il prossimo 15 novembre: il nuotatore cinese risponderà alle accuse di doping Il prossimo 15 novembre sarà il giorno della verità per Sun Yang. Il nuotatore cinese dovrà infatti comparire in tale data di fronte al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, per rispondere delle accuse di doping a suo carico. Nella fattispece, il nuotatore è stato accusato di aver distrutto dei ...

L’album “My name is Michael Holbrook” segna il ritorno dal 4 ottobre di Mika che sarà in tour in Italia da novembre : Milano. «Degli Italiani mi è rimasta la figura di Dario Fo che ho conosciuto in una trasmissione a Napoli: un

Mika ecco il nuovo disco. Poi il tour di 12 show live : il 27 novembre sarà a Roma : ecco il quinto album: My Name Is Michael Holbrook . In CD, streaming e download dal 4 ottobre. Un disco alla riscoperta di sé stesso, 13 canzoni dal messaggio molto intimo e un manifesto: “Diventare adulti senza perdere i propri colori” Dodici concerti in Italia da novembre con il “Revelation tour” Anticipato da ben cinque singoli usciti tra l’estate e questi ultimi giorni, finalmente arriva il quinto album in studio di Michael Holbrook Penniman ...

Trattativa - Berlusconi sarà sentito come indagato di reato connesso l’11 novembre. Di Pietro : “Parte tangente Enimont a Lima” : Silvio Berlusconi dovrà sedersi sul banco dei testimoni ma potrà avvalersi della facoltà di non rispondere. Lo ha deciso la Corte d’assise d’appello dopo una breve camera di consiglio. Berlusconi si dovrà presentare accompagnato dal suo legale dato che sarà sentito come indagato di reato connesso: è infatti indagato dalla procura di Firenze per concorso nelle stragi del ‘92 e ‘93. A chiedere la sua deposizione è stata la difesa di ...

Carlo Freccero non sarà più direttore di Rai2 da fine novembre - quando scadrà il suo contratto : Il direttore di Rai2 Carlo Freccero ha confermato che a fine novembre lascerà il suo incarico, come previsto: durante la presentazione del film Bangla a Roma ha detto che «vado via allo scadere del contratto, il 28 o il 29

YG e Ty Dolla $ign in Italia : saranno in concerto a Milano a novembre : Il 25 per la precisione The post YG e Ty Dolla $ign in Italia: saranno in concerto a Milano a novembre appeared first on News Mtv Italia.