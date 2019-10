Ida Platano e Riccardo Guarnieri | il ritorno di fiamma è social | la prima foto dopo

Ida Platano riceve una sorpresa : “Guardate cosa mi è arrivato” : Uomini e Donne Over, Ida Platano riceve delle rose: “Grazie!” Ida Platano, in queste ultime ore, ha fatto molto parlare per aver deciso di tornare insieme al suo compagno storico Riccardo Guarnieri. L’annuncio ufficiale è arrivato ieri nell’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Un annuncio che ha fatto felici molti, ma ha anche fatto storcere il naso a tanti altri, i quali non hanno nascosto sui social di ...

Uomini e Donne - Armando Incarnato attacca Ida Platano : “Mi ha solo usato” : I protagonisti di Uomini e Donne non si risparmiano in fatto di colpi di scena e le vicende del Trono Over continuano ad appassionare il pubblico del programma di Maria De Filippi. L’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, nonostante la loro storia sembra si sia ormai consolidata, devono fare i conti con . Il ritorno di Ida Platano da Riccardo Guarnieri L’avvicinamento che c’è stato tra Ida Platano e Armando ...

Uomini e Donne - Ida Platano e Riccardo Guarnieri beccati insieme : così : La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è piena zeppa di colpi di scena, da quando sono entrambi tornati al trono over di Uomini e Donne, i repentini cambiamenti sono praticamente all’ordine del giorno. ‘Colpa’ delle anticipazioni che circolano in rete. Uomini e Donne, si sa, è un programma registrato e tra quello che succede in puntata e quello che vedremo con ogni probabilità tra parecchi giorni si rischia di non capirci più niente. Un ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne : seconda possibilità - e Armando… : Uomini e Donne Trono Over, Ida Platano e Riccardo Guarnieri decidono di uscire insieme: Armando Incarnato attacca la dama.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri : sul web gira un video in cui si tengono per mano a Roma : Weekend romano per Ida Platano e Riccardo Guarnieri: dopo aver registrato una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, i due sono stati pizzicati da alcuni fan mentre passeggiavano per le vie della Capitale. In un video che sta facendo il giro della rete, si vedono la dama e il cavaliere mentre, mano nella mano, passeggiano a Piazza Venezia. Dunque, sembra proprio che i dubbi della 37enne bresciana verso il compagno stiano lasciando ...

Riccardo Guarnieri e l'addio a Ida Platano : Ha sporcato la nostra storia con una bugia : Questa volta, tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sembra davvero finita. Il cavaliere del Trono Over ha lasciato lo studio di Uomini e Donne chiudendo "definitivamente" con la bella dama. I due avevano da poco deciso di darsi una nuova possibilità, ma le cose non sono andate bene. Nelle ultime settimane però, come riporta Today, le speranze del cavaliere si sono riaccese. Così Riccardo ha provato di nuovo a riconquistare Ida Platano, ma lei, ...

Ida Platano di Uomini e Donne : “Quando è successo ho toccato il fondo” : Ida Platano e le sue peripezie amorose con Riccardo Guarnieri continuano a dominare gli appuntamenti con il trono over di Uomini e Donne. Dopo l’estate (a maggio scorso la dama aveva dato l’addio al cavaliere, ndr) sono entrambi tornati in studio con la voglia di ricominciare, ma quando lei ha iniziato a frequentare Armando Incarnato Riccardo è uscito allo scoperto. Ha affidato a una lettera i sentimenti che prova per Ida chiedendole così di ...

Riccardo Guarnieri/ "Ida Platano? Mi ha ferito ma sono pronto a ricominciare!" : Riccardo Guarnieri dopo avere aperto il suo cuore ad Ida Platano, si è confessato tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, ecco le sue parole.

Uomini e donne - Ida Platano ricorda la rottura con Riccardo Guarnieri : ‘Ho toccato il fondo’ : Ha suscitato molto stupore la decisione di Ida Platano di non tornare con Riccardo Guarnieri dopo che quest’ultimo, a Uomini e donne, ha letto una lettera piena d’amore per la sua ex chiedendole un’altra possibilità. La dama del trono over non può e non vuole dimenticare il dolore provato quando un anno fa Riccardo l’ha lasciata dopo l’ennesimo tira e molla, e quindi ha deciso di rifiutare l’offerta e andare ...

Uomini e donne - Ida Platano su Riccardo Guarnieri : 'Ho toccato il fondo' ma ci ripenserà : Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono due dei protagonisti del Trono Over di Uomini e donne più attesi del momento. Nelle ultime settimane, infatti, il cavaliere ha stupito i telespettatori con la lettura della missiva con la quale ha espresso i suoi sentimenti per la ex fidanzata, da lui definita la donna più importante della sua vita. Ci si sarebbe aspettati un, fin troppo scontato, ritorno di fiamma, ma nelle recenti puntate dedicate agli ...

Ida Platano : Quando Riccardo mi ha lasciata ho toccato il fondo : La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri appassiona gli spettatori del trono over di Uomini e Donne e, ora che i due sembrano intenzionati a ricucire il loro rapporto, la dama racconta cosa è accaduto nella sua vita un anno fa Quando il suo compagno decise all’improvviso di lasciarla. “Non ci stavo più con la testa, ogni giorno mi sembrava nullo senza Riccardo, come se fossi ferma lì, ai giorni in cui stavamo insieme – ha rivelato Ida in ...

Uomini e donne - Ida Platano lascia Riccardo Guarnieri : «Amore sovrastato dal dolore. Armando Incarnato inopportuno» : “È passato tanto di quel tempo da quando ci siamo lasciati che non mi aspettavo più nulla. Per molto tempo mi sono aspettata qualcosa, ma ora non mi sarei mai immaginata che Riccardo facesse un gesto del genere”, in una delle ultime puntate di “Uomini e donne” Ida Platano ha deciso di mettere un punto definitivo alla sua storia con Riccardo Guarnieri. Riccardo è tornato da lei con una lettera d’amore, poi i due hanno trascorso del tempo insieme ...

U&D - nuove dichiarazioni di Ida Platano su Riccardo : ‘Mi sento vuota’ : Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono due dei protagonisti più chiacchierati di Uomini e Donne. Nelle scorse ore la dama ha rilasciato una nuova intervista dove ha pronunciato delle parole importanti nei confronti del cavaliere. La tormentata storia tra Ida e Riccardo ha appassionato fin da subito i telespettatori del dating-show. La relazione tra i due è naufragata dopo la partecipazione a Temptation Island. Dopodiché i due hanno dato luogo ad ...

