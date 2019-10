I più ricchi d' Italia | Del Vecchio di Luxottica supera Ferrero | patrimonio da 24 | 3

Chi sono gli uomini più ricchi d’Italia - Del Vecchio sorpassa Ferrero : la classifica Forbes : La classifica dei dieci uomini più ricchi d'Italia stilata da Forbes controllando gli imperi finanziari dei Paperoni d'Italia. Al primo posto il patron del gruppo Luxottica che scavalca il leader del gruppo dolciario Ferrero grazie alla crescita del titolo della sua azienda in Borsa. Terzo è giorgio Armani.Continua a leggere

I brand più ricchi nel 2019 : I giganti della tecnologia occupano il podio della classifica dei brand più ricchi al mondo nel 2019. L'ha redatta Interbrand, agenzia leader nella consulenza aziendale e in strategie di brand managment, che ha stilato come ogni anno il ranking dei primi 100. Al primo posto Apple (234,241 miliardi di dollari), quindi Google (167,713) e Amazon (125,263). Inoltre, questi primi tre classificati del Best Global brands 2019 hanno fatto ...

TIM arricchisce la International Senza Limiti con 10 Giga in più e chiamate : Nasce una nuova versione della TIM International Senza Limiti, offerta ricaricabile pensata per i clienti nati all'estero L'articolo TIM arricchisce la International Senza Limiti con 10 Giga in più e chiamate proviene da TuttoAndroid.

Commisso davanti a Singer tra i 400 più ricchi degli USA : Classifica americani più ricchi – La rivista specializzata “Forbes” ha stilato anche per il 2019 la “Forbes 400”, la lista degli statunitensi con il patrimonio più alto. In totale, gli appartenenti a questa speciale classifica posseggono risorse pari a 2,96 trilioni di dollari, cifra in crescita del 2,2% rispetto al 2018. Nei primi posti della […] L'articolo Commisso davanti a Singer tra i 400 più ricchi degli USA è stato realizzato ...

Fiorentina - Commisso tra i 400 uomini più ricchi degli Usa : lo dice la rivista “Forbes” : Il presidente e proprietario della Fiorentina Rocco Commisso è stato inserito anche quest’anno dalla rivista “Forbes” fra i quattrocento americani più ricchi. L’azionista di maggioranza del club gigliato si piazza al 131^ posto e, secondo stime non ufficiali, il suo patrimonio complessivo si aggirerebbe intorno ai 4,8 miliardi di dollari. “Poco dopo essere emigrato negli Stati Uniti dall’Italia ...

PS5 e l'SSD non solo per tempi di caricamento più brevi ma per "simulazioni più complesse e mondi più ricchi" : Il 2020, a meno di sorprese dell'ultimo momento, dovrebbe essere l'anno di Xbox Scarlett e di PS5 e l'anno del debutto nel mondo console di un elemento forse sottovalutato ma potenzialmente estremamente importante per gli sviluppatori e per i giocatori.Stiamo parlando del più volte citato in questi mesi SSD, una piccola grande rivoluzione per le console e un elemento confermato sia per la prossima generazione di Microsoft che di Sony. Proprio ...

Piatti più ricchi con la salsa guacamole : Il guacamole è una salsa di origine messicana a base di avocado, il cui uso risale al tempo degli Aztechi. Gli ingredienti principali, oltre all'avocado, sono il succo di lime e il sale, con l'aggiunta di peperoncino verde. Il termine guacamole deriva da AhuacaMolli (Ahuacatl = "avocado" e molli = "salsa"), parola d'origine spagnolo-messicana attraverso un prestito dalla lingua nahuatl. Ingredienti 1 Scalogno – 1 o 2 Peperoncini verdi ...

Il rapporto Sanità dell’Oms : “I ricchi vivono 7 anni più dei poveri” : Il sociologo ed economista inglese William Davies: «Nel Vecchio come nel Nuovo Continente è dimostrato un collegamento tra cattive condizioni di salute e successi elettorali di sovranisti e populisti»

Brexit - Boris Johnson scricchiola : non ha più la maggioranza in Parlamento : L'esperienza di Boris Johnson come primo ministro del Regno Unito rischia di giungere al capolinea. Come annunciato dal leader dei LibDem Jo Swinson, l'ex sottosegretario Philip Lee, a causa della sua contrarietà alla Brexit, ha abbandonato l'ultimo seggio della Casa dei Comuni che teneva in piedi l