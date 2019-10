I migranti soccorsi dalla Ocean Viking sbarcheranno a Pozzallo

Ocean Viking : “I migranti soccorsi ci raccontano storie terribili. Non li riporteremo mai indietro” : "Attualmente l’unica domanda che i 104 migranti soccorsi ci pongono tutto il tempo è: “Perché siamo fermi qui? Che cosa succederà?”. Noi rispondiamo che non torneremo indietro, che li porteremo in Europa, ma stiamo aspettando una risposta da parte dell’autorità. La situazione a bordo è frustrante e moralmente non ci aiuta per niente: ci serve un porto sicuro per queste persone": queste le parole degli attivisti sulla nave Ocean Viking, ...

migranti : sbarco a Pozzallo - tra i soccorsi diversi casi di scabbia : Palermo, 22 ott. (Adnkronos) - Tra le 68 persone sbarcate all'alba di oggi al porto di Pozzallo sono stati registrati dai medici anche diversi casi di scabbia. I Migranti, che provengono da Eritrea, Somalia, Marocco e Bangladesh, sono stati portati all'hotspot.

migranti : sbarcati a Pozzallo 68 soccorsi - a bordo anche due bimbi piccoli : Palermo, 22 ott. (Adnkronos) - Sono sbarcati al porto di Pozzallo questa mattina i 68 Migranti soccorsi ieri dal cargo "Asso 29" e trasbordati sulla nave "Diciotti" della Guardia Costiera nel Canale di Sicilia. I Migranti provengono da Eritrea, Somalia, Marocco e Bangladesh. A bordo anche due bimbi

Puglia - 81 migranti sbarcati in Salento in due giorni : tra loro anche 34 curdi in fuga dalla guerra. Soccorsi dalla Croce rossa : Sono 81 i migranti sbarcati in Puglia negli ultimi due giorni. Nella notte tra giovedì e venerdì, la Guardia costiera ha intercettato e salvato 34 migranti curdi-iracheni su una barca a vela a largo di Otranto, molti dei quali donne e bambini. Il gruppo è stato fatto sbarcare e soccorso dalla Croce rossa. “Erano in mare da più giorni. Sono arrivati disidratati, stremati e qualcuno in stato di ipotermia ma in discrete condizioni di salute ...

La nave Ocean Viking ha attraccato a Taranto - dove farà sbarcare i 176 migranti soccorsi nei giorni scorsi : La nave Ocean Viking, gestita dalle ong SOS Mediterranée e Medici senza frontiere, ha attraccato mercoledì mattina a Taranto, dove farà sbarcare i 176 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo in due diverse operazioni. Sono 133 uomini, 12 donne

Soccorsi 290 migranti al largo di Lampedusa : Sono poco meno di 300 (circa 290) i migranti Soccorsi oggi a bordo di un barcone a una trentina di miglia da Lampedusa, in acque sar maltesi. A eseguire l’operazione sono state le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza italiane. I migranti erano a bordo di un barcone "in precarie condizioni di galleggiabilità" hanno poi spiegato le autorità.La segnalazione che ha fatto scattare i Soccorsi era giunta alla centrale ...

Lampedusa - trovata barca con 12 corpi in fondo al mare : madre e bimbo abbracciati. Soccorsi altri 290 migranti : Il barcone naufragato il 7 ottobre è stato individuato ad una sessantina di metri di profondità, a sei miglia a sud di Lampedusa. Almeno 12 i corpi individuati dai sommozzatori della...

Soccorsi 290 migranti al largo di Lampedusa <br> Trovata barca affondata il 7 ottobre - 12 i corpi : Sono poco meno di 300 (circa 290) i migranti Soccorsi oggi a bordo di un barcone a una trentina di miglia da Lampedusa, in acque sar maltesi. A eseguire l’operazione sono state le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza italiane. I migranti erano a bordo di un barcone "in precarie condizioni di galleggiabilità" hanno poi spiegato le autorità.La segnalazione che ha fatto scattare i Soccorsi era giunta alla centrale ...

I 176 migranti soccorsi dalla Ocean Viking sbarcheranno al porto di Taranto : "Le autorità italiane hanno assegnato alla Ocean Viking il porto di Taranto, nel sud Italia, come luogo sicuro. Siamo sollevati dal fatto che i 176 sopravvissuti raggiungeranno un luogo sicuro senza inutili ritardi. Ora ci stiamo dirigendo a Nord", ha scritto la Ong su Twitter. I salvataggi erano stati effettuati ieri in due diverse operazioni.Continua a leggere

Altri due sbarchi in Calabria : soccorsi 108 migranti : Pietro Bellantoni I migranti arrivati a Roccella Jonica Sono arrivati a bordo di due diverse imbarcazioni. Tra loro anche donne e bambini Gli sbarchi non si fermano. Questa notte, in Calabria, sono arrivati 108 migranti a bordo di due diverse imbarcazioni. La zona interessata è la Locride, sulla fascia jonica. Gli sbarchi sono avvenuti di notte. Il primo poco dopo mezzanotte, quando la Guardia Costiera ha avvistato una barca a vela ...

migranti - 74 soccorsi da Ocean Viking : 7.59 La Ocean Viking,nave di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere, ha soccorso 74 Migranti - tra di loro vi sono sei minori - che si trovavano su un gommone in difficoltà a circa 50 miglia dalle coste libiche. "Esausti dal pericoloso viaggio, sembrano tutti in condizioni stabili", fa sapere Msf in un tweet.

migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - soccorsi da Guardia costiera : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - nuovo sbarco sull'isola di Lampedusa dove nella notte sono arrivati una cinquantina di persone soccorse dalla Guardia costiera