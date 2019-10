I migranti della Ocean Viking sbarcheranno a Pozzallo

I migranti della Ocean Viking sbarcheranno in Italia : il porto sicuro è Pozzallo : La Ocean Viking approderà nel porto di Pozzallo. Dopo 11 giorni in mare, con 104 migranti a bordo, la nave delle Ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere sbarcherà in Italia dopo l'autorizzazione concessa dal Viminale. Il ministero dell'Interno comunica che "si è appena conclusa la procedura di ricollocazione" dei migranti e si potrà quindi procedere allo sbarco.Continua a leggere

migranti - Ocean Viking in mare da 10 giorni. L'appello della Ong : "Ue ci assegni un porto sicuro" : A bordo ci sono 104 persone, 41 bambini: i più piccoli hanno due e dodici mesi. L'Italia ha ignorato la sua richiesta

Due Ong chiedono un porto sicuro per i migranti della Ocean Viking : Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere chiedono ad un'ampia coalizione di Stati europei di "facilitare urgentemente l'assegnazione di un porto alla Ocean Viking" e "avviare finalmente un meccanismo di sbarco prevedibile e coordinato, come discusso a inizio ottobre durante il vertice di Lussemburgo". La Ocean Viking, nave di soccorso gestita in collaborazione dalle due Ong, è ancora bloccata in mare, in attesa di sbarcare i 104 naufraghi ...

Grecia - barca di migranti si scontra con nave della Guardia Costiera al largo di Kos : morto bimbo di tre anni. Tre persone disperse : Scontro nella notte tra una barca con 34 migranti e una nave della Guardia Costiera ellenica vicino all’isola di Kos. Un bimbo di tre anni ha perso la vita, tre persone sono disperse (delle quali un bimbo di 6 anni) e altre sei sono rimaste ferite (tra cui una donna incinta). Un elicottero Super Puma e una imbarcazione Frontex sono stati da subito impegnati nelle ricerche, con il supporto dei sommozzatori. I migranti non avevano i ...

migranti - un barcone si scontra con nave della Guardia costiera greca : un morto e due dispersi : Un barcone sul quale viaggiavano 34 Migranti si è scontrato con una nave della Guardia costiera greca vicino all'isola di Kos. I dispersi sono un adulto e un bambino. Nel frattempo la nave Ocean Viking continua a chiedere un porto sicuro, avvertendo gli Stati membri dell'Unione europea di trovare presto una soluzione in quanto stanno peggiorando le condizioni del mare.Continua a leggere

migranti - barcone con 64 a bordo si incaglia al largo della Calabria : Soccorsi e portati in un centro di prima accoglienza, tra loro ci sono anche donne e bambini. Nella notte altri 50 sbarcati in Salento: tutti uomini, afgani e pachistani, 19 under 18

In mostra gli occhi migranti. A Roma per il X Festival della Diplomazia : Che cosa significa essere un richiedente asilo nel Regno Unito? La decima edizione del Festival della Diplomazia, dal 17 al

migranti - respinta la richiesta di dissequestro per la nave della Ong Lifeline : Lo scorso 2 settembre, la nave era entrata in acque italiae con a bordo 104 Migranti. I naufraghi erano stati soccorsi a largo della Libia il precedente 26 agosto: dopo l'ennesima notte in mare con condizioni metereologiche avverse, l'armatore Claus Peter Reish, ora indagato, aveva deciso di rompere il divieto di ingresso notificatogli dalla Guardia di finanza che aveva proceduto al sequestro.Continua a leggere

migranti : arrivo a Taranto della nave Ocean Viking previsto per le 8 : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) - E' previsto per le otto di domani mattina l'attracco della nave Ocean Viking al porto di Taranto. A bordo ci sono 176 persone, 131 uomini, 12 donne, fra queste 4 in stato di gravidanza, e 33 minori, di cui 23 non accompagnati. La nave di Sos Mediterranee e Medici Senza

Auto - armi - migranti : perché?l’Europa è ostaggio della Turchia : L’Unione europea condanna l’invasione in Siria, ma non riesce a imporre un embargo unitario sulla vendita di armi. D’altronde i rapporti fra Ue ed Ankara sono profondi, e vanno dall’industria dell’Auto al timore di un ricatto sui migranti di Erdogan

I 176 migranti a bordo della nave Ocean Viking sbarcheranno a Taranto : I 176 migranti a bordo della nave Ocean Viking, gestita dall’ong SOS Mediterranee e da Medici Senza Frontiere, sbarcheranno a Taranto, in Puglia; lo ha confermato SOS Mediterranee. I 176 migranti sono stati soccorsi in due diversi momenti il 13

migranti - in 200 sono sbarcati a Lampedusa nelle ultime ore : l’hotspot è al collasso. Altre 176 persone a bordo della Ocean Viking : Passata l’ondata di maltempo, sono ripresi i viaggi della speranza nel Mediterraneo e all’alba di lunedì mattina 200 persone sono arrivate a Lampedusa a bordo di tre barconi: i soccorritori le hanno portate all’hotspot di contrada Imbricola ma il centro di accoglienza è ormai al collasso dal momento che vi sono già 400 Migranti a fronte di una capienza massima di 90. Altre due piccole imbarcazioni che trasportavano, ...

