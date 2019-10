I dirigenti Pd vogliono il Congresso Ma sanno almeno cosa dire?

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 29 ottobre 2019) “All’indomani della batosta elettorale in Umbria, nel Pd scatta la voglia di, con il segretario Nicola Zingaretti che non si opporrebbe. E’ l’unica risposta ‘nuova’, seppure ancora tutta da definire nei tempi e nei modi, in una situazione complicata, eppure bloccata e senza vie d’uscita praticabili”, scrive Angela Mauro su Huffpost.Idem sembrano i cerusici medioevali che, prendendo in cura un malato, gli praticavano subito un salasso. Ma i nostri cerusicichein un? La massima assise di un Partito non funziona come una seduta intorno al tavolino zoppo, dove la linea scaturisce dai colpi dello spirito evocato.Per rimanere nell’ambito delle metafore potremmo aggiungere che undi partito è come un albergo sguarnito in cui l’ospite trova solo quello che lui ci porta. ...

