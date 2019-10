I brand e le icone di stile più animaliste del 2019

Fonte : vanityfair

(Di martedì 29 ottobre 2019) In questo momento, all’interno dell’industria moda e non solo, non si parla d’altro che di sostenibilità: sempre piùe aziende si stanno impegnando attivamente per impattare il meno possibile sul pianeta, unendo questa necessità collettiva a un orizzonte più etico in generale, che include anche il rispetto del lavoro umano e quello verso gli animali. L’abolizione di pelli e pellicce animali sempre più condivisa e diffusa è una prova significativa del cambiamento in atto, sebbene il fashion system sia ancora lontano dall’aver completamente abolito la produzione di capi d’abbigliamento realizzati con pellami animali (ed è lecito dubitare del fatto che mai questo possa accadere). Per questo motivo, l’associazione animalista PETA ha voluto premiare, ledie i designer lungimiranti che, ogni anno, fanno la differenza in tal ...

