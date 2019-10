Halloween | frasi mostruose e divertenti da inviare su Whatsapp

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 29 ottobre 2019) Manca davvero poco ad2019: quale migliore occasione, se non quella della notte del 31 ottobre per condividerecon amici e conoscenti sue sui social. Durante la "notte delle streghe" è innegabile che si respira nell'aria un'atmosfera mistica, oscura e criptica. Leggende millenarie narrano che in questa giornata, al calar delle tenebre, il regno dei defunti si ricongiunga con quello terreno. Ancora più affascinante è la storia degli antichi celti, i quali proprio nella notte del 31 ottobre festeggiavano Samhain: il capodanno celtico che sanciva la fine dell'estate e l'inizio del lungo inverno. In questo periodo, dove il buio regnava sovrano, le popolazioni celtiche erano solite riunirsi intorno al fuoco e raccontare storie fantastiche dei loro avi....

