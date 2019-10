Halloween | animalisti | “Rapiti 80 gatti neri in 10 giorni | destinati a sacrifici?”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019) “Mancano pochialla notte di, quella che per intenderci cade tra il 31 ottobre ed il 1 novembre. La notte dinota anche come notte delle streghe è quella in cui alcuni gruppi satanisti che operano in rete e staccati da quelle che sono le chiese sataniste ufficiali celebrano lugubri riti in boschi e cimiteri o chiese abbandonate dove vengono sacrificatied altri animali. Negli ultimi anni – spiega l’associazione animalista AIDAA – il fenomeno è in evidente stato di riduzione, ma come ogni anno in questicircolano specialmente in rete richieste diche devono essere valutate con attenzione, in alcuni casi si tratta di richieste che possono essere fatte risalire proprio agli adepti di questi gruppi esoterici, ma ci sono anche molte richieste fake fatte allo scopo di creare allarmismo gratuito in rete. Ciò non ...