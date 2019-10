Grenfell Tower | “restate in casa” | l’indicazione dei pompieri mentre il grattacielo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) “Stay put“: l’indicazione fatale di rimanere barricati negli appartamenti. È uno degli errori commessi dai vigili del fuoco nel loro intervento per l’incendio scoppiato alladi Londra, ilpopolare ai margini del quartiere dorato di Chelsea and Kensington in cui nel 2017 morirono 72 persone, inclusi i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi. Quell’indicazione si rivelò fatale specialmente per alcuni inquilini dei piani alti, come la coppia di architetti italiani. Lo spiega il primo rapporto stilato nell’ambito dell’inchiesta indipendente, ancora in corso, presieduta dal magistrato in pensione sir Martin Moore-Bick. Secondo questa prima relazione, ci furono “gravi manchevolezze” del corpo dei vigili del fuoco: la lentezza nella risposta del numero d’emergenza 999, gli errori e le decisioni discutibili ...

