Grande successo a Roma per l’VIII edizione di “LIFE OF WINE – Viaggio nelle età del vino”

Camminata tra gli olivi : migliaia di partecipanti - in tutta Italia Grande successo per la 3ª edizione : In migliaia ieri in tutta Italia alla terza edizione della Camminata tra gli olivi, un successo che consolida l’iniziativa e premia gli sforzi dei Comuni, dei produttori e dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio. Complice anche la giornata di sole, le 124 Città dell’Olio hanno portato negli oliveti e nei frantoi oltre 12mila persone, alla scoperta di sapori e saperi e di un patrimonio culturale irrinunciabile. Ancora una volta l’Associazione ...

Golf in Piazza - Grande successo a Torino : oltre 3000 presenze e tanti selfie con la Ryder Cup : Festa di sport per famiglie e tantissimi bambini a Piazza San Carlo e Via Roma nel quarto evento 2019 della Road to Rome 2022. Ospite d’onore il trofeo ufficiale della Ryder Cup “Golf in Piazza” trasforma il Salotto di Torino in un green con oltre 3.000 persone protagoniste di una giornata all’insegna del divertimento a Piazza San Carlo e Via Roma. tantissimi i bambini che hanno provato l’emozione del primo colpo da Golf nel quarto evento ...

Il leader dell'Isis Al-Baghdadi sarebbe morto - Trump : 'E' successo qualcosa di Grande' : Le truppe statunitensi collocate nella Siria Nord Occidentale ci sono ancora e si sono fatte sentire forte questa notte, quando hanno localizzato il posto in cui si trovava Al-Baghdadi con almeno due delle proprie mogli; il Califfo dell'Isis, vistosi spalle al muro, avrebbe deciso all'ultimo momento di farsi esplodere azionando un giubbotto pieno di esplosivo, il tutto pur di non essere catturato da quelli che, a suo dire, sono gli infedeli ...

Al Baghdadi - media Usa : “Capo dell’Isis morto in un raid in Siria”. Donald Trump su Twitter : “È successo qualcosa di molto Grande” : Colpito o suicidatosi quando ha compreso che non c’era più scampo. La dinamica non è ancora chiara, ma i media statunitensi non hanno dubbi: il “califfo” Abu Bakr al Baghdadi è morto durante un raid delle forze Usa in Siria. Dopo una caccia durata 5 anni, grazie a informazioni della Cia sulla sua localizzazione, gli Stati Uniti hanno scovato il capo dell’Isis nella zona di Idlib, nascosto dentro un compound. Fonti del ...

Harry Potter trasforma un progetto Kickstarter in un gioco di Grande successo : Questa è la storia di come un gioco nato come "anonimo" progetto Kickstarter, diventi grazie ad Harry Potter e Google un titolo di successo.Come possiamo vedere, Day of Dragons è un gioco survival realizzato da Beawesome Games e la cui campagna di raccolta fondi è stata lanciata il 2 settembre. La somma richiesta era di 12 mila dollari.Day of Dragons avrebbe permesso di giocare nei panni di un drago, anche online con altri giocatori, volando e ...

Beautiful/ Anticipazioni puntate del 12 e 11 ottobre : Grande successo per Steffy : Beautiful, Anticipazioni puntate del 12 e 11 ottobre: Liam alle prese con le sue due famiglie, riuscirà a tenere insieme Steffy e Hope?

Agrigento - Grande successo per il raduno delle fanfare [FOTO] : Lo scorso weekend Agrigento è stata piacevolmente invasa dai fanti piumati per il raduno interregionale del sud. Il raduno, che ha visto protagoniste numerose fanfare, ha avuto inizio il 4 ottobre ha coinvolto le varie associazioni provenienti dalla Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia, ma anche la grande partecipazione di altre rappresentanze nel nord, come la fanfara “Tramonti-Crosta” di Lonate ...

Su Timvision le Masterclass di “Alice nella città” : Grande successo oggi per Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer : Timvision, Main Cultural partner di “Alice nella città” in programma a Roma dal 17 al 27 ottobre, renderà disponibile la serie di Masterclass e di Incontri previsti nel corso della manifestazione che vedranno la partecipazione di registi e attori anche internazionali amati dal pubblico e apprezzati

Bologna - Grande successo di vendite per la terza maglia verde : Bologna maglia verde. In occasione della gara di ieri contro la Lazio, terminata per 2-2, il Bologna è sceso in campo con una particolare visita di colore verde, scelta per onorare il 110° compleanno della società emiliana che ricorre proprio in questi giorni. L’atmosfera che si respirava al Dall’Ara è stata particolarmente suggestiva, non solo […] L'articolo Bologna, grande successo di vendite per la terza maglia verde è stato ...

“Golf in Piazza” – Grande successo per il terzo evento stagionale della Road to Rome 2022 : Progetto Ryder Cup: Grande successo di “Golf in Piazza”: oltre 2.500 presenze a Villa Borghese. Nel terzo evento stagionale della Road to Rome 2022. Piazza di Siena si è trasformata in un “green” in vista del 76° Open d’Italia (10-13 ottobre Olgiata GC) Un Grande successo di pubblico con oltre 2.500 presenze per “Golf in Piazza”, terza tappa stagionale della Road to Rome 2022 che ha visto la presenza di Franco Chimenti, Presidente della ...

Grande successo per Call of Duty : Mobile : Call of Duty: Mobile ha raggiunto oltre 35 milioni di download più rapidamente di qualsiasi altro gioco in prima o terza persona su App Store e Google Play. Pubblicato da Activision e sviluppato dal pluripremiato Timi studio di Tencent, il nuovo titolo ha ottenuto il 1° posto tra le app più scaricate su App Store stando ai download in oltre 100 paesi. Call of Duty: Mobile offre l'esperienza definitiva in prima persona per la prima volta su ...

LIVE Italia-Argentina 3-2 volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : Grande rimonta azzurra e successo al tie-break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Argentina 3-2! Grandissima rimonta da 0-2 per gli azzurri, che conquistano la prima vittoria in questa Coppa del Mondo! 15-10 MUROOOOOOOOOOOOOO!!! SBERTOLIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! L’ITALIA VINCEEEEEEEEEEEEEE!! 14-10 Parallela potente di Nelli. 4 match-point per gli azzurri. 13-10 Errore in battuta di Candellaro. 13-9 ANCORA LAVIA FIRMA L’ALLUNGO FORSE DECISIVO! 12-9 ...

Grande successo per il manifesto “green” del mondo dell’architettura : Il mondo dell’architettura si impegna a contrastare i cambiamenti climatici e scende in campo per la salvaguardia del nostro pianeta: l’Italian Architects Declare Climate and Biodiversity Emergency, il manifesto lanciato in Italia da Piuarch Studio, Schiattarella Associati, Archilinea, Park Associati, Michele De Lucchi Architects, Fuksas, Labics, ABDR, è stato firmato, in appena 20 giorni, da 232 studi a livello nazionale. Il nostro Paese si ...

Grande successo per il Pet Carpet Film Festival alla Casa del Cinema di Roma : alla Casa del Cinema di Roma si e’ svolta ieri sera la seconda edizione del Pet Carpet Film Festival, rassegna di cortometraggi con protagonisti gli animali ed il loro rapporto con l’uomo. Nata da un’idea della giornalista Federica Rinaudo, qui nelle vesti di direttrice artistica, questa seconda edizione della kermesse ha visto la vittoria del bellissimo cortometraggio “L’abbandono”, realizzato dall’associazione Earth. Tanti i momenti di ...