Gossip Uomini e Donne | Daniele Schiavon | arriva una nuova segnalazione

Gossip Uomini e Donne : Francesca Manzini sul trono? “Ci tengo - ma…” : Francesca Manzini dopo Amici Celebrities approda a Uomini e Donne? Parla lei Francesca Manzini è stata la vera rivelazione della primissima edizione di Amici Celebrities. Difatti la donna è riuscita a far conoscere la sua bravura nel canto, nel ballo e nelle imitazioni. Purtroppo però la sua avventura nel talent show vip è terminata a poche puntate dalla finalissima. Tuttavia la donna ha di che sorridere visto che presto tornerà in Tv in un ...

Gossip Uomini e Donne : ex corteggiatrice è diventata mamma : Diletta Pagliano diventa mamma dopo Uomini e Donne: l’annuncio Forse molti non se lo ricorderanno, ma Diletta Pagliano è stata la fidanzata del tronista Leonardo Greco. Difatti i due si sono conosciuti e innamorati tra le quattro mura del Trono Classico di Uomini e Donne. Un amore durato anche diversi anni, ma ormai finito da un pezzo. Difatti l’ex corteggiatrice è legata da tempo a un altro uomo, dal quale ha avuto in queste ultime ...

Gossip Uomini e donne : Luigi e Irene si sono lasciati - lui parla di mancanze nella coppia : Un'altra coppia di quelle viste formarsi nello studio di Uomini e donne è giunta definitivamente al capolinea. Si sta parlando di Luigi Mastroianni e Irene Capuano, i quali hanno scelto di dirsi addio dopo i vari rumors circolati nel corso delle ultime settimane sul web e sui social. A confermare la separazione definitiva è stato proprio Luigi, il quale ha scelto di rompere il muro del silenzio e ha deciso di raccontare tutta la verità sui ...

Uomini e Donne : flirt tra Jeremias Rodriguez e Martina Luchena? Il commento di Soleil Sorge scatena il Gossip : Secondo 361magazine, la causa della rottura tra i due ex naufraghi, sarebbe un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Uomini e Donne Gossip : Riccardo e Ida pronti per la convivenza? : Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne Over si trasferirà a Brescia da Ida Platano? Nella puntata appena terminata del Trono Over di Uomini e Donne la popolare dama Ida Platano ha dato il benservito a Riccardo Guarnieri, asserendo di non provare più niente nei suoi confronti. Una confessione che ha gelato nel vero senso della parola quest’ultimo, il quale è scoppiato a piangere. Ma non è finita qua perchè in base alle anticipazioni di Uomini ...

Luigi Mastroianni - ex di Uomini e donne - smentisce il Gossip che lo avvicina a Mara Fasone : La storia d'amore di Luigi Mastroianni e Irene Capuano continua ad essere costantemente monitorata dai fan e, più in generale, dal pubblico di Uomini e donne. La coppia, infatti, non appare insieme nei social network, né tanto meno commenta i reciproci messaggi sui profili Instagram, come accadeva in passato. Tale assenza di contatti dura ormai da diverse settimane e nulla è cambiato dopo il ritorno del viaggio di lui in Brasile (lei era rimasta ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Martina Nasoni tronista? Il Gossip : Martina Nasoni nuova tronista di Uomini e Donne? Il gossip che spiazza i fan Il settimanale Spy ha lanciato oggi un’indiscrezione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica pare che Martina Nasoni abbia diverse chance di diventare la prossima tronista del Trono Classico di Uomini e Donne, andando così a prendere il posto di Sara Tozzi. Una notizia bomba questa che ha preso in contropiede tutti i ...

Gossip Uomini e Donne - Tina sbugiarda Gemma : la dama la offenderebbe per la corporatura : Tina Cipollari e Gemma Galgani anche quest'anno stanno continuando a bisticciare a Uomini e Donne. L'opinionista e la dama storica del trono over della trasmissione di Maria De Filippi non riescono proprio a sopportarsi e non perdono mai l'opportunità per dirsi a vicenda quello che pensano l'uno dell'altra. Le ultime affermazioni sono state fatte da Tina, che con un'intervista al settimanale 'Nuovo Tv' ha riportato quello che avverrebbe dietro ...

Gossip Uomini e Donne - Eleonora Rocchini furiosa : scatta la denuncia : Eleonora Rocchini di Uomini e Donne pronta a querelare: “La diffamazione è reato!” Dal momento in cui Oscar Branzani e Eleonora Rocchini si sono lasciati, inutile negarlo, sono finiti nell’occhio del ciclone tra critiche e illazioni incontrollabili sul loro conto. Illazioni che hanno fatto perdere la pazienza all’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne, la quale ha annunciato poco fa su instagram di star ...

Gossip Uomini e Donne - Pamela delusa da Enzo : “Faccio dietrofront” : Pamela Barretta di Uomini e Donne gela Enzo: lo sfogo In quest’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne c’è stato un lungo confronto tra Pamela Barretta e Enzo. In questa occasione la dama del dating ha espresso tutta la sua delusione nei confronti del cavaliere, reo di averle detto di voler prendere del tempo per sistemare delle relazioni pregresse prima di lanciarsi nel conoscerla seriamente. A quel punto il cavaliere del ...

Gossip Uomini e Donne : Rosa Perrotta mamma bis? Il desiderio : Rosa Perrotta di Uomini e Donne vuole un altro figlio: l’ultima confessione Rosa Perrotta è diventata mamma la scorsa Estate. Difatti la giovane ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne ha dato alla vita il piccolo Domenico, frutto del suo amore con Pietro Tartaglione. Proprio con quest’ultimo sembra si sposerà a fine anno. Tuttavia la donna, oltre a pensare alle nozze, non ha nascosto al settimanale Nuovo di nutrire un altro ...

Uomini e Donne - Ida Platano confessa : "Sì - ci sentiamo...". Terremoto-vip di Gossip? : Nel corso della prima puntata di Uomini e Donne, il seguitissimo programma di Maria De Filippi tornato come ogni anno in onda su Canale 5, la dama del Trono Over Ida Platano ha dichiarato di avere iniziato una piacevole conoscenza, per il momento solo telefonica, con l'ex concorrente di Temptation I

Gossip Uomini e Donne - Rosa Perrotta dopo il parto : “Sono crollata” : Rosa Perrotta fa una confessione dopo il parto: le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne Bellissima e tornata in gran forma, da meno di due mesi Rosa Perrotta è diventata mamma del piccolo Domenico, nato dall’amore con Pietro Tartaglione. Il bambino è nato alla 41esima settimana con un taglio cesareo perchè il liquido amniotico cominciava a diminuire e Domenico era già ‘grande’. L’ex tronista di Uomini e Donne, ...

Uomini e Donne Gossip - Ivan e Sonia ancora insieme? Spifferi e news : Uomini e Donne Gossip, Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino ancora insieme? Spifferi e mormorii, la situazione Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino continuano a essere molto discussi dai fan di Uomini e Donne. Infatti sono tanti coloro che non smettono di nutrire il sospetto che tra i due la love story sia ormai giunta al termine. […] L'articolo Uomini e Donne Gossip, Ivan e Sonia ancora insieme? Spifferi e news proviene da Gossip e Tv.