Gli Oscar della Pizza Italiana | a Roma la cerimonia di premiazione per incoronare le

'I'm Bansky' - la perla italiana conquista Gli Usa e punta alla nomination aGli Oscar : Il cortometraggio della regista faentina Samantha Casella sbanca i Festival oltreoceano ed è in lizza per entrare nella...

Energia : Cà Foscari - si produce daGli scarti del vino : Venezia, 15 ott. (Adnkronos) – Dalla collaborazione tra Università Ca’ Foscari Venezia e Serena Wines 1881, tra le prime 5 aziende produttrici di Prosecco, nuove celle fotovoltaiche per produrre Energia dagli scarti della vinificazione: al via un progetto biennale di ricerca basato su un brevetto congiunto.Il Rettore Michele Bugliesi e il Presidente della storica azienda di Conegliano, Giorgio Serena, hanno siglato oggi ...

Energia : Cà Foscari - si produce daGli scarti del vino (2) : (Adnkronos) – “Ca’ Foscari è sempre più attiva su questo fronte, con un’agenda che promuove la ricerca e il trasferimento tecnologico sostenendo ricercatori e imprese con investimenti in strutture e servizi. L’accordo che sigliamo oggi, insieme agli altri risultati di questi anni (solo nel 2019 abbiamo depositato 5 brevetti) ci motivano a proseguire su questa direzione, intensificando le collaborazioni con il ...

Energia : Cà Foscari - si produce daGli scarti del vino (3) : (Adnkronos) – ‘L’Energia che il sole continuerà a regalarci per miliardi di anni è un’eccezionale opportunità ‘ afferma Elisa Moretti, inventrice e professoressa di Chimica dei nanomateriali al Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi di Ca’ Foscari ‘ La nostra ricerca, di base e applicata è animata da grande passione, ma anche dalla consapevolezza del momento storico in cui una scoperta ...

Perché il «Joker» con Joaquin Phoenix - Leone d'oro a Venezia - corre già per Gli Oscar : C’è chi dice che è eccessivo, quasi caricaturale, e chi addirittura sostiene che con la trasformazione fisica gioca facile, ma Joaquin Phoenix è da Oscar nei panni di Joker. Anche senza Coppa Volpi, che avrebbe meritato a pari merito con il bravissimo Luca Marinelli. Il motivo? Vi sarà chiaro a pochi minuti dall'inizio del film (meno di tre, per l’esattezza). L’attore, che ha già vinto a Venezia ...

Joker - i commenti sui social sono tutti per Joaquin Phoenix : “DateGli questo fott*** Oscar” : “Dategli questo fottuto Oscar”. Joaquin Phoenix, e Joker di Todd Phillips, dopo tre giorni di programmazione in sala (due negli Stati Uniti) stanno letteralmente spopolando nei commenti sui social. Difficile trovare un qualche nasino storto di fronte al film Joker. Gli hashtag #Jokermovie e #Jokerfilm sono in trending topic su Twitter da oltre 24 ore come raramente è capitato (a spanne: i film sui supereroi Marvel o qualche titolo top di ...

Il Premio Oscar Helen Mirren ripulisce la strada dai rifiuti in PuGlia : Un gesto semplice che però può aiutare davvero. Helen Mirren, la regina del cinema che ha vinto il Premio Oscar per il film “The queen”, ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae mentre è intenta a raccogliere dei rifiuti in Salento. Mirren si è trasferita qui con suo marito, il regista Taylor Hackford. A Tiggiano, in provincia di Lecce, hanno aperto insieme una masseria. View this post on ...

Il Traditore di Marco Bellocchio candidato italiano aGli Oscar : Il Traditore di Marco Bellocchio e' il candidato italiano nella corsa all'Oscar. Lo ha deciso la Commissione di Selezione per il film italiano

Il Traditore “The Traitor” il trailer americano - dall’Oscar aGli USA il 27 novembre : Il Traditore, in America dal 27 novembre Dalla notizia fresca della candidatura agli Oscar 2020 all’uscita in USA il prossimo 27 novembre. Il Traditore continua la sua strada gloriosa che lo porterà proprio a Los Angeles il prossimo febbraio 2020. Il film di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino ...