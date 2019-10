Giulio Berruti | il dolore su Instagram per la morte della nonna | “Sono devastato”

Fonte : dilei

(Di martedì 29 ottobre 2019) Susi sfoga, raccontando ilper la. L’attore ha postato sui social uno scatto, l’ultimo fatto con l’anziana prima che si spegnesse. Nell’immagine i due sorridono di fronte a una torta con la scritta 97, scelta con molta probabilità daper festeggiare il compleanno. “Questa è l’ultima foto che abbiamo fatto insieme – ha scritto, riferendosi alla-, qualche giorno dopo sono partito per gli Stati Uniti. Mi mancherai tantissimo nonnina mia. Non posso esprimere a parole ilche provo, sono devastato. Spero solo tu possa abbracciare finalmente nonno Gino – ha aggiunto l’attore -, come facevate un tempo. Ti sono profondamente grato per il tempo, gli insegnamenti ed i preziosi consigli che hai riservato per me. Sono un uomo fortunato. Sei stata la...

zazoomblog : “Sono devastato, mi mancherai tantissimo”. Lutto per il l’attore Giulio Berruti - Notiziedi_it : Grave lutto per Giulio Berruti, morta la nonna: “Sono devastato” - Italia_Notizie : Grave lutto per Giulio Berruti, morta la nonna: 'Sono devastato' -