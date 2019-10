General Motors - Sciopero concluso | ma costa tre miliardi di dollari

Fonte : quattroruote

(Di martedì 29 ottobre 2019) Ladovrà sostenere costi per tredia causa delloche ha bloccato le sue attività produttive per 40 giorni a partire dal 16 settembre. La vertenza sindacale, chiusa anche grazie all'intervento in prima persona dell'amministratore delegato, Mary Barra, ha determinato la perdita di una produzione di 300 mila veicoli. Utili trimestrali in calo. Gli effetti negativi dello, il primo dal 2007 e il più lungo degli ultimi 50 anni per la GM, ha prodotto, solo nelle ultime due settimane del trimestre luglio-settembre, oneri per un miliardo dicirca. Di conseguenza lutile operativo è sceso del 6% a trementre l'utile netto è calato dell'8% a 2,3e i ricavi dell'1% a 35,5a causa di ulteriori fattori negativi come la debolezza delle attività cinesi. Tagliate le prospettive. Lo...

