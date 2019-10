Gasperini | «Il Napoli è simile al City | avrei preferito incontrarli dopo una settimana di

Inter - Juve e Napoli ripartono dai tre punti (con qualche difficoltà). Atalanta rimontata di tre gol dalla Lazio : Gasperini contro gli arbitri : Le regine della Serie A rispondono (quasi) tutte presente. Con la vittoria dell’ Inter in casa del Sassuolo per 3 a 4, la fine del lunch match dell’ottava giornata del campionato consegna una classifica con Juve ntus ancora in testa, nonostante la sofferta vittoria in casa contro un Bologna gagliardo, i nerazzurri che seguono a un solo punto e l’ Atalanta , che getta tra le polemiche la possibilità di strappare tre punti a Roma con ...

Libero : Conte e Gasperini riscoprono i panchinari. Il Napoli - che li aveva già scoperti - crolla : Su Libero Claudio Savelli si sofferma sulla quinta giornata di campionato. Una sera in cui Conte e Gasperini riscoprono i pregi dei panchinari. Mentre il Napoli, che aveva ben chiaro il concetto, cade. L’Inter, che fa filotto, con cinque vittorie su cinque, scopre di essere omogenea e di avere buoni ricambi in ogni ruolo. Un inizio perfetto per Antonio Conte. Non gli era mai successo in carriera. Idem per l’Atalanta di Gasperini, che ...