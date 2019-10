FS Italiane Rapporto ONDS 2018

Champions League - Italiane al rapporto : cosa ci lascia la prima giornata : Una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Questo il bottino conseguito dalle italiane all’esordio in Champions League. Paradossalmente, a fare meglio è stato chi sulla carta ha affrontato avversari molto forti. Chi ha fallito, invece, aveva davanti gare alla portata. Ma, non ce ne vogliano Inter e Atalanta, l’aver giocato determinate partite, in questa competizione, conta. E quindi non meravigli il risultato di ...