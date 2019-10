Freestyle | Coppa del Mondo Modena 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Fonte : oasport

(Di martedì 29 ottobre 2019) Domenica 3 novembre il gotha del Big Air approderà in Italia per la precisione a. Sarà il secondo appuntamento delladeldifitto che inizierà alle ore 9.35 con le qualificazioni maschili mentre le donne saranno impegnate a partire dalle ore 13.40. Avranno accesso alle fase finale i sei migliori uomini e le dieci migliori donne che si terranno a partire dalle ore 17.00. Per quanto riguarda l’Italia il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato due donne si tratta di Silvia Bertagna ed Elisa Maria Nakab. In campo maschile scenderanno in pista sette atleti per la precisione Leonardo Donaggio, Matteo Giacomuzzi, Simon Leitner, Filippo Levis, Rene Monteleone, Kilian Erik Morone e Ralph Welponer. Le finali maschili e femminili saranno trasmesse in diretta tv su Raisport e in streaming su Rai Play. Attualmente Eurosport non ha ancora fornito il ...

