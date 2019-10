Forza Italia | domani delegazione dal Prefetto di Roma per tema Sicurezza nella Capitale

Riciclaggio - l’ex europarlamentare di Forza Italia Salvatore Cicu e altri imputati assolti : l’ex europarlamentare di Forza Italia Salvatore Cicu è stato assolto con formula piena dall’accusa di Riciclaggio di denaro proveniente dalla camorra. Con lui sono usciti indenni dal processo anche l’ex sindaco di Sestu Luciano Taccori (Fi), l’ex consigliere comunale Paolo Cau (Fi) e tutti gli imputati campani. La sentenza è stata emessa questo pomeriggio dal tribunale di Cagliari dopo quasi sette ore di camera di consiglio e letta in aula dalla ...

Giorgia Meloni contro Mara Carfagna : "Forza Italia ha dei problemi? Non dia la colpa a me e Salvini" : Giorgia Meloni rompe il silenzio dopo le numerose dichiarazioni di Mara Carfagna. E lo fa per risponderle. Il punto è che la deputata azzurra da tempo pungola il suo stesso partito, cercando di tenerlo lontano da quella che bolla come "deriva sovranista", tanto da disertare la manifestazione del cen

Come cambiano ora le strategie di Lega - Fratelli d'Italia e Forza Italia : Dai panni del 'Capitano' a quelli del federatore, di chi vuole aggregare e puntare sempre più su un progetto inclusivo. Il giorno dopo il voto in Umbria Matteo Salvini guarda già all'Emilia. A partire dal 14 novembre quando al Paladozza verrà presentata ufficialmente la candidatura di Borgonzoni. L'ex ministro dell'Interno ha con sè un contatore per ricordare i giorni che mancano a quello che considera un vero e proprio 'big bang' per il ...

Elezioni Umbria - vince Donatella Tesei : esultano Lega - Forza Italia e Fratelli D’Italia : Dopo cinquant'anni di governi di sinistra, nell'Umbria rossa ha vinto la candidata del centrodestra, Donatella Tesei. Da giorni ormai, Matteo Salvini dava per scontata la vittoria: secondo il leader leghista questo risultato rappresenterebbe il colpo finale al governo giallorosso. Definendo il voto in Umbria una "lezione di democrazia, che se la ricordano per i prossimi 50 anni", il leader leghista ha affermato: "A gennaio ...

Ultimi sondaggi politici elettorali oggi - la Lega sfonda il muro del 35% - profondo rosso per Pd e M5S - sale ancora Fratelli d’Italia - Italia Viva raggiunge Forza Italia : Una cavalcata pazzesca quella della Lega, che in poche settimane, ha recuperato tutto quello che aveva perso subito dopo la crisi di governo dello scorso agosto. La Lega, secondo gli Ultimi sondaggi pubblicati da Termometro Politico, nel giro di due mesi ha recuperato quasi il 5% delle intenzioni di voto.Il partito di Salvini si attesta al 35,2% delle intenzioni di voto. Una percentuale strabiliante quella della Lega che sembra non ...

Pd : Miceli - 'aprire a moderati che non hanno più casa in Forza Italia' (2) : (Adnkronos) - Per il deputato dem il fatto che una parte di Forza Italia possa passare al Pd non è solo una possibilità. "La vedo e la auspico", sottolinea, facendo riferimento a quella parte di azzurri "che ho visto palesemente in sofferenza su temi come il decreto sicurezza" o a "Renata Polverini

Pd : Miceli - 'aprire a moderati che non hanno più casa in Forza Italia' : Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - Il replicarsi dell'alleanza di governo con il M5S ma anche l'apertura nei confronti dei moderati e di Forza Italia in particolare. E' così che il deputato dem Carmelo Miceli immagina il futuro per il Partito democratico, al netto dell'addio di Renzi e della nascita di

Matteo Renzi cresce in Parlamento : arrivano parlamentari di Forza Italia : I numeri parlano chiaro: il centrodestra sarà sempre più salviniano. Infatti la campagna acquisti di Matteo Renzi interessa anche quel

Domenica 27 ottobre 703.595 elettori dell'Umbria sono chiamate alle urne per il rinnovo del consiglio regionale e per scegliere il nuovo presidente. Ovviamente i sondaggi sono assolutamente vietati, ma a livello nazionale i dati possono essere diffusi.

Forza Italia prosciugata - venti tra deputati e senatori lasciano Berlusconi : chi farà da apripista : Al prossimo turno politico molti azzurri rischiano di perdere la poltrona. deputati e senatori eletti in Italia scenderanno rispettivamente a 392 e 196. I gruppi azzurri sono ad oggi composti di 99 e 61 membri, frutto del 14% ottenuto l'anno scorso. Una percentuale, questa, come spiega Italia Oggi,

"Un governo di incompetenti sta costruendo una legge di bilancio assurda, piena zeppa di tasse, giustizialista, contro i lavoratori e contro le imprese, e che non investe in alcun modo per tentare di rilanciare il Paese.

Paolo Becchi sul voto in Umbria : "Come ne usciranno Silvio Berlusconi e Forza Italia" : Le elezioni in Umbria si avvicinano, ma per Paolo Becchi non tutti ne usciranno vincenti: "Il voto qui è importante non tanto per le conferme che avrà Matteo Salvini, ma per l'inesorabile declino di Forza Italia". Per il filosofo Silvio Berlusconi non ha scampo e, l'alleanza quasi Forzata con la Leg

Ultimi sondaggi politici elettorali di oggi - il capolavoro di Matteo Salvini - Lega al 35% - bene FDI - stabile Forza Italia - crollo PD e M5S : Uno scenario apocalittico quello che si potrebbe prospettare se gli Italiani fossero chiamati alle urne nelle prossime ore. la Lega secondo gli Ultimissimi sondaggi sarebbe al 35% delle preferenze. Un risultato sbalorditivo per Matteo Salvini che vede ancora crescere la sua popolarità. Il leader della Lega in queste ore è in Umbria dove sta cercando con tutte le forze di portare il centrodestra alla vittoria alle prossime regionali che si ...

Prescrizione - Bonafede : “Riforma in vigore dal primo gennaio”. Pd - Leu e Italia Viva : “Rinviare”. Forza Italia prova uno sgambetto per bloccarla : “La riforma della Prescrizione entrerà in vigore il primo gennaio” ha affermato il ministro Alfonso Bonafede, al termine dell’audizione in commissione Giustizia alla Camera dei Deputati. La riforma venne approvata dal precedente governo ma il deputato di Forza Italia, Enrico Costa, ha presentato una proposta di legge per impedirne l’entrata in vigore. Proposta a cui si è aggiunta la firma di Riccardo Magi (+Europa), che ...