Formula 1 | Leclerc affascinato dal Gp di Austin | “pista unica | ma è necessario un

Formula 1 - Ecclestone bacchetta Leclerc : “è un buon pilota - ma commette ancora troppi errori” : L’ex boss della Formula 1 ha parlato del monegasco e di Vettel, sottolineando come la Ferrari abbia la coppia migliore in vista del 2020 Un inizio di stagione complicato, seguito da una seconda parte molto più esaltante, con nove pole e tre vittorie che hanno migliorato e non poco il Mondiale della Ferrari. Photo4/LaPresse La sorpresa più bella è stata senza dubbio Charles Leclerc, adattatosi in fretta al mondo di Maranello, pur ...

Formula 1 - Leclerc fa mea culpa e ‘invidia’ Vettel : “non sono al livello di Seb in determinate situazioni” : Il monegasco ha commentato la sua gara, soffermandosi sui problemi emersi sulla propria Ferrari durante il Gran Premio Non è riuscito a capitalizzare al massimo la pole position Charles Leclerc, chiudendo il Gran Premio del Messico in quarta posizione per colpa di una strategia sbagliata. Photo4/LaPresse Deluso nel post gara il pilota monegasco, che ha fatto anche mea culpa ai microfoni di Sky Sport: “sono stato contento della prima ...

Formula 1 - Binotto mette le cose in chiaro : “Leclerc non poteva rimanere fuori - la Mercedes ha potuto rischiare” : Il team principal della Ferrari ha analizzato la gara di Vettel e Leclerc, esprimendo il proprio punto di vista su quanto successo in gara Mastica amaro la Ferrari in Messico, il Cavallino non rispetta i pronostici della vigilia e consegna la vittoria alla Mercedes, che ringrazia e si prende il Gran Premio con Lewis Hamilton. Photo4/LaPresse Il team di Maranello si consola con il secondo posto di Sebastian Vettel, anche se questo non può ...

Formula 1 – Leclerc in pole in Messico : “è un po’ strano - ma il nostro approccio non cambia” : Charles Leclerc ha le idee chiare sulla partenza del Gp del Messico: le parole del monegasco della Ferrari dopo le qualifiche e la penalizzazione di Verstappen Si sono svolte ieri sera le qualifiche del Gp del Messico: Max Verstappen ha conquistato la pole position, ma è stato poi sanzionato di 3 posizioni in griglia per non aver rallentato durante la bandiera gialla. La prima posizione in griglia di partenza dunque è di Charles Leclerc, ...

Max Verstappen è stato penalizzato e non partirà dalla pole position al Gran Premio del Messico di Formula 1 : al suo posto ci sarà Charles Leclerc : Il pilota della Red Bull Max Verstappen è stato penalizzato e non partirà dalla pole position al Gran Premio del Messico di Formula 1: al suo posto ci sarà Charles Leclerc della Ferrari, seguito dal compagno di scuderia Sebastian Vettel e

Formula 1 – Binotto duro su Verstappen : “ha infranto il regolamento! Vettel e Leclerc hanno rallentato” : Mattia Binotto si esprime duramente dopo le qualifiche del Gp del Messico in merito al mancato rallentamento di Max Verstappen dopo l’incidente di Bottas: il pilota Red Bull ha infranto le regole Doppia bandiera gialla dopo l’incidente di Bottas, ma Max Vertappen non rallenta (a differenza di tutti i suoi colleghi) e conferma la sua pole position. Episodio che farà sicuramente discutere, vista la volontarietà del gesto che va ...

Formula 1 – Verstappen raggiante - Leclerc si rammarica - Vettel in fiducia : le parole dei piloti dopo le qualifiche in Messico : Max Verstappen contento per la pole position, Leclerc si rammarica per l’errore all’ultimo giro, Vettel in fiducia: le parole dei piloti dopo le qualifiche del Gp del Messico Max Verstappen ottiene la seconda pole position della sua carriera al termine delle qualifiche del Gp del Messico. Il pilota olandese firma il nuovo record della pista e si piazza davanti a Leclerc e Vettel in un finale ‘rovinato’ dalla ...

Formula 1 – Terminate le Fp3 in Messico : doppietta Ferrari - Leclerc e Vettel beffano la Mercedes sul finale [TEMPI] : Leclerc davanti a tutti nelle Fp3 del Gp del Messico: doppietta Ferrari a poche ore dalle qualifiche E’ terminata la terza ed ultima sessione di prove libere del Gp del Messico. In attesa delle qualifiche di questa sera i piloti della Formula 1 sono tornati in pista per le FP3. Il più veloce in pista è stato Leclerc, seguito dal suo compagno di squadra Vettel: i Ferraristi hanno beffato i piloti Mercedes sul finale. Il monegasco ha ...

Formula 1 – Leclerc sincero in Messico : “non è andata come ci aspettavamo” : La sincerità di Leclerc dopo la seconda sessione di prove libere del Gp del Messico Terzo posto per Charles Leclerc nelle Fp2 del Gp del Messico: il monegasco della Ferrari ha chiuso la sua giornata in pista con un brivido, visto il testaconda nel finale della seconda sessione di prove, piazzandosi alle spalle di Vettel e Verstappen. “La Fp1 è stata molto positiva, nelle Fp2 ci aspettavamo una pista che ci dava più sottosterzo e ...

Formula 1 – Testacoda per Leclerc : finale infuocato per il monegasco in Messico [VIDEO] : Testacoda per Leclerc nel finale delle Fp2 in Messico: il monegasco regala forti emozioni in pista E’ terminata la prima giornata di prove libere del Gp del Messico: nelle Fp2 è stato Sebastian Vettel il più veloce, seguito da Verstappen e Leclerc. finale scoppiettante per il monegasco della Ferrari che è stato protagonista di un Testacoda: Leclerc ha perso il controllo della sua monoposto, girandosi in pista per poi proseguire il ...

Formula 1 – Terminate le FP1 in Messico : Hamilton firma il miglior tempo - ma Leclerc fa paura [TEMPI] : Il pilota della Mercedes fa segnare il miglior tempo nelle FP1 con la gomma più prestazionale, ma il monegasco chiude ad un decimo con le gialle: Vettel solo sesto Lewis Hamilton è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere in Messico, il pilota della Mercedes ferma il crono sull’1:17.327, precedendo di poco più di un decimo la Ferrari di Charles Leclerc. Lapresse Un tempo che fa paura quello del monegasco, fatto ...

Formula 1 – Il mito di Hamilton e il duello con Vettel - Leclerc svela : “Lewis speciale! Stesso status di Seb nel 2020? Dico…” : Dal duello con la Mercedes alla stima verso Hamilton, passando per il confronto con Vettel e i miglioramenti della Ferrari: Leclerc parla a 360° gradi alla vigilia del Gp del Messico Lewis Hamilton può centrare il match ball che gli consegnerà il titolo di campione di F1 2019, la Ferrari cercherà di ‘ritardate’ la sua festa. Si apre con questo scenario il Gp del Messico 2019. Alla vigilia delle prove libere del venerdì, Charles ...

Formula 1 - Leclerc severo con se stesso : “i miei errori sono importanti per crescere. Hamilton? Non sono vegano - ma…” : Il pilota monegasco ha parlato a margine di un evento organizzato dalla Shell, esprimendo il proprio punto di vista sulla stagione e sulla battaglia ambientale portata avanti da Hamilton Fine settimana importante per la Ferrari in Messico, un circuito su cui il Cavallino non riesce a trionfare dal lontano 1990. Un digiuno lungo e pesante, che Vettel e Leclerc hanno intenzione di interrompere già questa domenica, quando i due piloti in ...

Formula 1 - Leclerc pronto alla sfida in Messico : “si tratta di un circuito che conosco poco - ma questo mi esalta” : Il pilota monegasco ammette di non conoscere alla perfezione il circuito messicano, ma questo non lo preoccupa Sul circuito di Città del Messico ci ha gareggiato una volta sola lo scorso anno, dopo aver disputato solo una sessione di libere la stagione precedente. Dunque Charles Leclerc non conosce alla perfezione il tracciato intitolato ai fratelli Rodriguez, una situazione comunque non lo spaventa in vista del prossimo ...