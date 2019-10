Formazioni ufficiali Parma-Verona | ancora Karamoh in campo

Fiorentina-Lazio live - le Formazioni ufficiali : Correa-Immobile per Inzaghi : Fiorentina-Lazio live, le formazioni ufficiali – La Fiorentina arriva in serie positiva allo scontro con la Lazio. Sei partite senza sconfitta per i viola. La squadra di Montella vuole proseguire su questa scia per risalire posizioni in classifica. La Lazio, invece, è reduce dal pareggio in rimonta contro l’Atalanta. La squadra di Simone Inzaghi vuole mantenere posizioni importanti per lottare per obiettivi come la ...

Roma-Milan live - le Formazioni ufficiali : Perotti e Paquetà dal 1' : formazioni ufficiali Roma Milan – Allo stadio Olimpico, nona giornata del campionato di Serie A, va in scena un classico del campionato italiano. Una Roma incerottata vuole tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi ottenuti contro Cagliari e Samp. Per i giallorossi il successo casalingo manca da oltre un mese e questa sera diventa fondamentale centrare i tre punti per non perdere altro terreno dal terzo posto. Non meno ...

Formazioni ufficiali Torino-Cagliari : Iago Falqué accanto a Belotti - poche sorprese per Maran : Formazioni ufficiali Torino-Cagliari – Mazzarri rischia grosso. Il Torino è reduce da una serie di risultati negativi, ultimo la sconfitta contro l’Udinese. I granata devono tornare alla posta piena. Non sarà facile visto che avversario del Toro è il Cagliari, una delle squadre più in forma del campionato. La compagine di Maran si sta rivelando come sorpresa di questo avvio di stagione e si mantiene stabilmente nelle prime ...

Formazioni ufficiali Atalanta-Udinese : gioca Kjaer - confermato Okaka : Formazioni ufficiali Atalanta-Udinese – Atalanta e Udinese si sfidano nella nona giornata di campionato. I bergamaschi arrivano dal pesante ko subìto in Champions contro il Manchester City. La Dea vorrà rialzare la testa davanti al proprio pubblico. L’Udinese ha battuto di misura il Torino e vorrà proseguire su questa strada per raggiungere il prima possibile la salvezza. Gasperini deve rinunciare ancora una volta a Duvan ...

Formazioni ufficiali Spal-Napoli : Ancelotti sceglie Milik e Mertens - sorpresa Paloschi per Semplici : Formazioni ufficiali Spal-Napoli – Reduce dalla sconfitta di Cagliari, la Spal vuole ripartire davanti al pubblico amico. Avversario non facile. Il Napoli di Ancelotti, infatti, è reduce dal doppio successo contro Verona, in campionato, e Salisburgo in Champions League. Semplici si affida ai suoi migliori undici per una partita molto delicata, che potrebbe metterne a rischio il posto sulla panchina spallina. Turnover per Ancelotti, ...

SPAL-NAPOLI - le Formazioni ufficiali : Spal (3-5-2): a breve Napoli (4-4-2): a breve

Bologna-Sampdoria - le Formazioni ufficiali : Ranieri si affida a Gabbiadini : Bologna-Sampdoria, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, il torneo italiano entra sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Nel lunch match partita che preannuncia spettacolo quella tra Bologna e Sampdoria, la squadra blucerchiata ha conquistato un ottimo pareggio contro la Roma e la cura Ranieri inizia a portare i primi ...

Formazioni ufficiali Genoa-Brescia : rivoluzione Thiago Motta - gioca Gumus : Formazioni ufficiali Genoa-Brescia – Due squadre a caccia di punti salvezza. Uno scontro diretto fondamentale per il prosieguo della stagione. Così può essere presentata la gara tra Genoa e Brescia. Il Genoa è crollato a Parma, sconfitta che è costata la panchina ad Andreazzoli. Debutto per Thiago Motta alla guida del Grifone. Di fronte un Brescia reduce dal buon pareggio contro la Fiorentina. Nel Genoa tornano a disposizione ...

Formazioni ufficiali Inter-Parma : Conte deve approfittare del pari della Juve : Partita importantissima per l’Inter quella che si disputerà oggi pomeriggio alle 18 a San Siro contro il Parma, la formazione di Antonio Conte deve approfittare del passo falso della Juve a Lecce per portare a casa i tre punti e fare il sorpasso Formazioni ufficiali Inter-Parma Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Godin, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. Parma ( 4-3-3): Sepe; Darmian, ...

Inter-Parma live - le Formazioni ufficiali : Karamoh dal primo minuto : Inter-Parma live – Dopo la partita della Juventus sul campo del Lecce continua il programma valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, in campo l’Inter contro il Parma, continua il duello per lo scudetto tra bianconeri e nerazzurri. La squadra di Antonio Conte è reduce dal fondamentale successo in Champions League contro il Borussia Dortmund, aumenta sempre di più la consapevolezza in casa nerazzurra anche in ambito ...

Lecce Juventus Formazioni ufficiali - sorpresa Emre Can : torna la Juve HD : Lecce Juventus formazioni ufficiali – Trasferta insidiosa per la Juventus. Lecce da non sottovalutare, pronto a portare a casa un punto. Come spesso ci ha insegnato il calcio queste partite, sulla carta semplici, son quelle che nascondono l più insidie. Per una Juventus senza Ronaldo e con un ampio turnover in vista dei prossimi impegni in Champions e campionato (5 partite in 15 giorni), Sarri dovrà stare attento alla compagnie ...

Lecce-Juventus live - le Formazioni ufficiali : fuori Khedira e Matuidi : Lecce-Juventus live – Grande attesa per il match del Via del Mare. I salentini hanno ritrovato quest’anno la Serie A dopo qualche stagione di assenza e attendono la capolista piena di stelle. A mancare, però, è quella più importante, Cristiano Ronaldo, che Sarri ha deciso di tenere a riposo evitando persino la convocazione. Decisamente meglio il cammino in trasferta dei giallorossi, che in casa non hanno raccolto neanche le ...