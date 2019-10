Fondazione FS Italiane oltre 2 200 presenze a bordo dei treni storici

Fonte : romadailynews

(Di martedì 29 ottobre 2019)2.200 persone domenica 27 ottobre hanno viaggiato adei convogli d’epoca dellaFS, scegliendo uno degli otto itinerari in programma dal Nord al Sud del Paese. Record stagionale. Grande successo per l’atteso ritorno del Treno dei Castelli Romani da Roma Termini a Castel Gandolfo.al viaggio sul treno a vapore, le 300 persone ahanno avuto l’occasione di visitare le meravigliose Ville pontificie e il Lago Albano di Castel Gandolfo. Sold out sulla Transiberiana d’Italia lungo la linea turistica Sulmona – Carpinone, l’itinerario più amato dai turisti italiani e stranieri. Infatti, sono state circa 400 le persone adel Treno d’Autunno per Roccaraso, con fermata nel caratteristico borgo di Campo di Giove. Hanno registrato il tutto esaurito anche il treno storico a vapore da Rimini a Marradi per la Sagra della ...

