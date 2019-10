Foggia | “Filomena uccisa per proteggere sua figlia” | caccia all’ex genero | latitante da

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) Filomena Bruno è morta persua figlia. Ha risposto che non avrebbe mai detto dove vive ora sua figlia. Per questo – è la pista più calda battuta dai carabinieri – sarebbe stata accoltellata. Due colpi al petto, di fronte all’anziana madre, con la quale era rientrata a casa per recuperare oggetti personali dopo che le forze dell’ordine le avevano consigliato di lasciare l’abitazione in seguito alle minacce ricevute sabato sera dall’ex, Cristoforo Aghilar. L’aveva avvicinata in un bar di Orta Nova, paese delno, e le aveva chiesto, minacciandola con una pistola, dove si trovasse la figlia 21enne, ex fidanzata dell’uomo. Filomena non ha ceduto e lo stesso avrebbe fatto anche lunedì pomeriggio. Così Aghilar l’avrebbe accoltellata. È lui l’indiziato numero uno per il delitto della 53enne, avvenuto in un paese ...

