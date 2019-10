Firme false M5s Palermo | la procura chiede condanne fino a 2 anni e 3 mesi per 14 imputati

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) Ladiha chiesto la condanna a pene comprese tra un anno e 6e 2e 3dei 14 tra attivisti e ex deputati regionali e nazionali dei 5 Stelle e di un cancelliere del tribunale per la vicenda dellepresentate nel 2012 a sostegno della lista del Movimento per le comunali. Sono accusati a vario titolo di falso e violazione della legge regionale del ’60 sulle consultazioni elettorali. Tra glil’ex deputato Riccardo Nuti, che nel 2012 era candidato sindaco, e le ex parlamentari Giulia Di Vita e Claudia Mno: i tre esponenti si erano autosospesi dal comitato. I tre si erano avvalsi della facoltà di non rispondere davanti ai pm, rifiutando anche di lasciare agli inquirenti un campione della propria calligrafia. Secondo la, Nuti ed un gruppo ristretto di attivisti, dopo essersi accorti che per un errore di compilazione le ...

