Festival di Sanremo | Amedeus ha deciso | a condurre ci sarà una coppia esplosiva | Stefano

Fiorello e Jovanotti al Festival di Sanremo 2020 : arriva l’indiscrezione dallo show man : Fiorello e Jovanotti al Festival di Sanremo 2020. Questa è la notizia che trapela in queste ore e che arriva direttamente dallo showman siciliano, oggi protagonista della conferenza stampa di presentazione del nuovo programma che andrà in onda su RaiPlay a cominciare dal 4 novembre. Complice l'amicizia che li lega ormai da anni, Fiorello e Amadeus sembrano pronti a dividere il palco del Teatro Ariston con una serata nella quale sarà ...

Sanremo 2020 : Stefano De Martino e Milly Carlucci al DopoFestival? : Stefano De Martino e Elisabetta Gregoraci approdano a Sanremo alla conduzione del DopoFestival? Nonostante la partenza del Festival di Sanremo di Amadeus sia ancora abbastanza lontana, i rumor continuano a circolare incessantemente un po’ su tutto: da chi verrà affiancato il conduttore a quali cantanti saranno in gara, ma non solo. Difatti si fa un gran parlare anche di chi condurrà la nuova edizione del DopoFestival, che dovrebbe essere ...

Ufficiale il regolamento del Festival di Sanremo 2020 serata per serata : Il regolamento del Festival di Sanremo 2020 è finalmente Ufficiale. Arrivata con qualche settimana di anticipo rispetto alla tabella di marcia, la divisione degli accadimenti della prossima edizione della kermesse canora condotta e diretta da Amadeus conferma quanto già anticipato dal direttore artistico in occasione di alcune interviste rilasciate in tv seguite alla sua nomina. Le date scelte per l'edizione a cifra tonda, quella numero 70, ...

Festival di Sanremo 2020 : il regolamento serata per serata : Sanremo 2020 La 70° edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1 dal 4 all’8 febbraio 2020 in diretta dal Teatro Ariston, ha svelato le sue carte. La kermesse guidata da Amadeus si articolerà, come da tradizione, in cinque serate, che vedranno la partecipazione di cantanti suddivisi in due sezioni: 20 Campioni e 8 Nuove Proposte. Ecco, serata per serata, il regolamento. Prima serata – martedì 4 febbraio 2020 - Esibizione dei ...

Sanremo 2020 - per la prima volta nella storia del Festival la serata delle cover entra in gara : Per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo le canzoni della serata cover entreranno nel vivo della gara. A deciderlo è il direttore artistico Amadeus che ha svelato il regolamento di Sanremo 2020, in onda su Rai1 dal 4 all’8 febbraio. La prima grande novità, dunque, è nella terza serata del Festival: l’interpretazione del brano da parte dei 20 artisti Campioni, canzoni tratte dal grande repertorio della kermesse canora e ...

Belen Rodriguez sul possibile ritorno al Festival di Sanremo : 'Mi spaventa sempre molto' : Sono giorni che sul web si rincorrono le voci sul probabile ritorno di Belen Rodriguez al Festival di Sanremo: pare, infatti, che Amadeus consideri l'argentina una delle candidate al ruolo di "valletta" dell'edizione che condurrà a febbraio 2020. Interpellata dalla stampa su questo gossip, la showgirl non ha né confermato né smentito, ma si è limitata a dire che il palco dell'Ariston la spaventa e non si sente mai pronta ad affrontarlo. Belen ...

Amadeus - pausa dopo Festival di Sanremo 2020 : Ora o mai più slitta : Amadeus, Ora o mai più slitta all’autunno 2020 su Rai1 dopo Sanremo 70 Amadeus è impegnato in questi mesi a realizzare un Festival di Sanremo 2020 all’altezza del grande traguardo raggiunto, ovvero la settantesima edizione. E vediamo il conduttore anche in un’altra trasmissione di successo: Soliti Ignoti – Il ritorno, ogni sera alle 20:35 su Rai1. Ma che fine ha fatto invece lo show Ora o mai più? Come ha anticipato ...

Sanremo - la ‘bomba’ sul Festival : Amadeus sarà in ‘buona compagnia’. Spuntano i nomi : sarà Amadeus il conduttore della 70esima edizione del Festival di Sanremo. L’ex deejay, conduttore de “I soliti ignoti” sarà per la prima volta al timone del Festival musicale più importante d’Italia. Non solo conduttore, Amadeus sarà anche il direttore artistico del Festival per questa ragione già da ora è all’opera per la selezione dei cantanti. Tra le novità di questa 70esima edizione, ce n’è una che è piaciuta molto. Si tornerà agli ospiti ...

Elena Santarelli e Marco Liorni a Sanremo 2020? L’ipotesi DopoFestival : Marco Liorni condurrà il Dopofestival di Sanremo 2020 con Elena Santarelli? L’indiscrezione E’ stato il settimanale Vero a lanciare il rumor: secondo la nota rivista, pare che Marco Liorni, già conduttore di Italia Si nonché ex padrone di casa di Reazione a Catena, a febbraio potrebbe raddoppiare i suoi impegni su Rai1 approdando in quel di Sanremo 2020, come conduttore del Dopofestival. Come appena detto, la notizia non è altro che ...

Giordana Angi al Festival di Sanremo 2020 : la rivelazione a Verissimo : Giordana Angi di Amici parteciperà al Festival di Sanremo 2020? Ecco cosa ha dichiarato Dopo il secondo posto ottenuto all’ultima edizione di Amici, Giordana Angi è pronta per il Festival di Sanremo 2020. La cantante laziale è infatti in pole position per calcare il palco dell’Ariston, come confessato a Silvia Toffanin. La tutor di Amici […] L'articolo Giordana Angi al Festival di Sanremo 2020: la rivelazione a Verissimo ...

Vincenzo Mollica va in pensione - addio Rai : il primo Festival di Sanremo senza di lui : Vincenzo Mollica, l'amatissimo inviato del Tg1 degli spettacoli, colonna della Rai e del Festival di Sanremo, va in pensione. E di conseguenza lascia il piccolo schermo. Come scrive il Tempo, finirà di lavorare il 27 gennaio del prossimo anno, pochi giorni prima della tradizionale kermesse della can

Sanremo 2020 - Amadeus piazza la ‘bomba’ : sarà un Festival mai visto prima : Sanremo 2020 si avvicina e aumentano le indiscrezioni. Quello che Amadeus starebbe preparando sarebbe un festival mai visto prima. Le prime indiscrezioni riguardano i cantanti, dato che il conduttore punterebbe ad avere un vero e proprio “Tris d’assi”. Secondo le indiscrezioni di “Spy” Amadeus vorrebbe sul palco Alberto Urso, vincitore la scorsa stagione del talent show “Amici”, giovane tenore molto apprezzato dal pubblico e dalla ...

Antonella Clerici al Festival di Sanremo? La risposta spiazzante : Antonella Clerici: il “no” al Festival di Sanremo 2020 di Amadeus Maria De Filippi, Amadeus e Sanremo 2020. Antonella Clerici ha rotto il silenzio sulle pagine del settimanale Chi, confessando cosa pensa dei suoi colleghi e spiazzando tutti con una rivelazione sul prossimo Festival di Sanremo. La conduttrice di Legnano ha sottolineato che non condurrebbe la kermesse canora con Amadeus, ma solo per un motivo: “Questo è il suo ...

Al Bano Carrisi e Romina Power verso Sanremo 2020 : C'è il Festival in ballo... : Al Bano Carrisi dichiara di sentirsi molto amico di Amadeus, uno dei motivi per cui intenderebbe partecipare al Festival di Sanremo 2020. Da tempo circola la notizia che vedrebbe una delle coppie più amate dagli italiani in procinto di calcare nuovamente il palco del Teatro Ariston, dove si terrà il Festival di Sanremo 2020. E, la voce in questione è stata avvalorata da alcune dichiarazioni, che il cantante Al Bano Carrisi ha rilasciato a Di ...