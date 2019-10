Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 29 ottobre 2019) Nuovi progetti in vista per: il rapper ha deciso di aprire una galleria d’arte e unodi, insieme a tre tatuatori, tra cui anche la sua ex fidanzata Silvia. Losi chiama “Hive Tattoo Art Gallery”, si trova in via Pirano 9 a Milano ed è pensato per dare spazio ad artisti emergenti. Sulle pareti dello, come ha mostrato nelle storie di Instagram, sono esposte decine di quadri, proprio allo scopo di far conoscere alla clientela nuove opere.Il cantante ha definito questo “un sogno che si realizza”. Riguardo alla presenza nel progetto della sua ex fidanzata, si è mostrato tranquillo: “Cie non cimai uccisi e quando avevamo 21 anni ciaperti il nostro primodi”, ha affermato. D’altronde di tempo ne è passato: i due stavano insieme dieci anni fa e ...

HuffPostItalia : Fedez apre uno studio di tatuaggi con l'ex: “Ci siamo lasciati e non ci siamo mai uccisi' - radiodeejay : Ha annunciato così il nuovo progetto - Alice41514987 : Diffamazione online, il caso Ferragnez e la legge italiana -