Fca-Peugeot | si tratta per la fusione | colosso dell’auto da 50 miliardi di dollari

Fca - il Wall Street Journal : “Si tratta la fusione col gruppo Peugeot - Opel e Citroën per colosso auto da 50 miliardi di dollari” : Una possibile fusione tra Fca e Psa con colloqui “fluidi” e “in corso”. È quanto ipotizza il Wall Street Journal, citando fonti vicine al dossier. L’accordo tra l’ex Fiat e il gruppo francese – di cui fanno parte Peugeot, Opel e Citroën – darebbe vita a un colosso del settore auto da 50 miliardi di dollari. Un’opzione sul tavolo, secondo il quotidiano finanziario, sarebbe una fusione tra pari ...