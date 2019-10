Fca-Peugeot | al via le prove per le nozze Può nascere un gigante da 45 miliardi

Wall Street Journal : Fca in discussione per una possibile fusione con Psa Peugeot : Nascerebbe un gruppo da 50 miliardi di dollari. Fca +7,3% a Wall Street. Mercoledì pomeriggio previsto il consiglio d’amministrazione di Psa

Fca - il Wall Street Journal : “Si tratta la fusione col gruppo Peugeot - Opel e Citroën per colosso auto da 50 miliardi di dollari” : Una possibile fusione tra Fca e Psa con colloqui “fluidi” e “in corso”. È quanto ipotizza il Wall Street Journal, citando fonti vicine al dossier. L’accordo tra l’ex Fiat e il gruppo francese – di cui fanno parte Peugeot, Opel e Citroën – darebbe vita a un colosso del settore auto da 50 miliardi di dollari. Un’opzione sul tavolo, secondo il quotidiano finanziario, sarebbe una fusione tra pari ...