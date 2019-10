Farmacia Igea di Largo Cervinia | il 31 ottobre pomeriggio di divertimento a tema Halloween

Fonte : romadailynews

(Di martedì 29 ottobre 2019) “Dolcetto o scherzetto” arriva in. Tranquille mamme, niente medicine amare per i vostri piccoli, ma spazio al gioco e allo stare insieme, per unall’insegna dele dell’informazione. Ladi– sede principale di un gruppo che a Roma conta altri tre punti vendita traCity, San Gallicano, ParaGemelli nonché la gestione delladel Fatebene Fratelli Isola Tiberina- propone, per giovedì 31un momento ludico tutto dedicato ai più piccoli, con animazione, distribuzione di dolcetti e soprattutto la possibilità per bambine e bambini di prepararsi alla notte dicon un “terrificante” make-up curato da un team di MUA professionisti e gratuitamente offerto dal Gruppo. A partire dalle 16, bimbi e ragazzi potranno usufruire di una seduta di make-up professionale in stile mostruoso e ...