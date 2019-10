Facebook si prepara a combattere le fake news in occasione delle elezioni USA 2020

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 29 ottobre 2019) Con i suoi oltre 2 miliardi di utenti attivi,rende estremamente semplice la diffusione di. Quanto avvenuto durante lepresidenziali americane del 2016, è ancora ben presente nelle menti dei responsabili. Notizie false, vere e proprie compagne di disinformazione studiate ad hoc per screditare gli avversari politici, inefficienza dell'algoritmo deputato alla selezioneNotizie, pubblicità ingannevoli, sono solo una partecriticità imputate al social network colpevole, a detta di molti, dell'elezione dell'attuale Presidente Trump. Ecco quindi che Zuckerberg e i suoi sino alla nuova tornata elettorale delaffilando le armi controe implementando strategie per aiutare gli utenti a proteggersi da esse. A tal proposito la società ha recentemente annunciato l'introduzione die di nuove tattiche per rilevare ed ...

Toccalmatto : Si prepara una bella serata per il 2 Novembre al Teatro Magnani di Fidenza. Roba di classe! - caiodark : @carlopiana @GabrieleMuccino Sembra proprio che le vogliano regalare le nostre identità. Sarebbe il più autolesioni… - maurilioberetta : RT @semrush_it: Dopo il 'fratellino' #Instagram, anche #Facebook forse si prepara all'abbandono dei like ??. Una strategia che funzionerà? ??… -