Fabio Rampelli | Perché Nicola Zingaretti è segretario del Pd

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) Non è molto chiara la logica secondo la quale orachiede di tornare al voto, se non, forse, una vendetta su Matteo Renzi. A Palazzo, girano diverse voci. Secondodi Fratelli d'Italia, "il problema è che quello non è il posto di, ci si è trovato per caso: n

prestia_fabio : RT @Storace: Rampelli: «Ora dobbiamo liberare anche l'Emilia. Pd e M5S sono una sciagura» - Secolo d'Italia - TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: La Raggi si vuole ripresentare, ma i grillini sono divisi. La corsa alle candidature al Campidoglio è già partita, ma… -