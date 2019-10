Eurolega – L’Olimpia Milano ribalta l’Alba Berlino | fantastico poker per la squadra di

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano vuole calare il poker in casa dell’Alba Berlino : Dopo i successi di venerdì al forum contro il Fenerbahce e di domenica al PalaEur contro la Virtus Roma, l’Olimpia Milano torna in campo già domani, per la terza partita in sei giorni, sul campo dell’Alba Berlino. Si gioca la quinta manche di Eurolega e i meneghini, dopo tre successi consecutivi, vorranno calare il poker su un campo certamente difficile, ma non insuperabile. Milano sta vivendo un buon momento di forma, soprattutto in ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano vuole calare il poker in casa dell’Alba Berlino : Dopo i successi di venerdì al forum contro il Fenerbahce e di domenica al PalaEur contro la Virtus Roma, l’Olimpia Milano torna in campo già domani, per la terza partita in sei giorni, sul campo dell’Alba Berlino. Si gioca la quinta manche di Eurolega e i meneghini, dopo tre successi consecutivi, vorranno calare il poker su un campo certamente difficile, ma non insuperabile. Milano sta vivendo un buon momento di forma, soprattutto in ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Sergio Rodriguez è incontenibile e l’Olimpia Milano domina il Fenerbahce. 87-74 il risultato finale : Terza vittoria consecutiva per l’Olimpia Milano in Eurolega. I meneghini hanno letteralmente dominato dall’inizio alla fine il match interno contro la corazzata turca del Fenerbahce. In questo modo il sodalizio lombardo ha messo fine a una striscia di dieci sconfitte consecutive contro Datome e compagni. risultato finale 87 a 74, con Sergio Rodriguez, autore di una partita da 22 punti e 5 assist, che si guadagna il titolo di mvp ...

Risultati Eurolega – L’Olimpia Milano non lascia scampo al Fenerbahce di Datome - bene CSKA Mosca e Baskonia : L’Olimpia Milano sorride: sconfitto il Fenerbahce di Datome, sorride il CSKA, male il Baskonia Ottima prestazione dell’Olimpia Milano quest sera davanti al suo pubblico nella tosta sfida contro il Fenerbahce di Datome imponendosi sui rivali fin dai primi attimi di gioco e gestendo poi per tutto il match il vantaggio accumulato. La partita è terminata col risultato i 87-74, regalando ai milanesi un sorriso speciale. bene anche ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : super sfida al Forum! L’Olimpia Milano attende il Fenerbahce : E’ un’Olimpia Milano finora a due facce: bella in Europa e brutta in campionato. Alle vittorie con Zalgiris e Panathinaikos si sono unite anche le sconfitte in campionato con Brindisi e Cremona. La sensazione è quella che la testa della squadra di Ettore Messina sia più focalizzata attualmente sull’Eurolega, che domani sera presenta all’Armani Exchange una sfida dal grandissimo fascino. Al Forum arriva infatti il Fenerbache, una ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Moraschini è glaciale dalla lunetta e l’Olimpia Milano espugna l’OAKA : Trionfa l’Olimpia Milano all’OAKA di Atene, al termine di una partita emozionantissima contro il Panathinaikos. Sfida punto a punto per quaranta minuti tra due delle squadre più titolate nella storia del Basket europeo. Calathes incanta, ma Micov risponde colpo su colpo e, alla fine, la decide Riccardo Moraschini, glaciale dalla lunetta dopo essersi conquistato i due liberi decisivi. Parte forte l’Olimpia con uno Scola ispirato ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Milano sfida il Panathinaikos. Ad OAKA l’Olimpia deve svoltare : E’ solo l’inizio ma quella di domani sera contro il Panathinaikos è una sfida che può rappresentare una svolta nella stagione dell’Olimpia Milano. Un avvio troppo altalenante per la squadra di Ettore Messina, che non è ancora riuscita a trovare la quadra giusta, perdendo già tre partite delle sei finora giocate tra campionato ed Eurolega. Vincere ad OAKA è importante non solo per la classifica, ma proprio perchè può essere quel ...

LIVE Milano-Brindisi - Serie A basket in DIRETTA : l’Olimpia vuole vincere dopo la magia in Eurolega : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della quarta giornata – Così Pistoia-Roma ieri Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del confronto di quarto turno di campionato di Serie A che, al Forum di Assago, mette di fronte Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Happy Casa Brindisi. Entrambe le squadre hanno pensieri rivolti all’Europa, seppure in differenti sensi: Milano la campagna di Eurolega ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : prima vittoria per l’Olimpia Milano. Al Forum battuto lo Zalgiris 85-81 : L’Olimpia Milano si sblocca in Eurolega ed ottiene la prima vittoria europea della stagione. Nell’esordio casalingo al Forum la squadra di Ettore Messina ha superato 85-81 lo Zalgiris Kaunas al termine di una partita che si è decisa solo nei secondi finali, nonostante un primo quarto da 23-7 in favore dei padroni di casa. Serviva vincere e Milano ha centrato l’obiettivo, aspettando sempre i rientri fondamentali di Gudaitis e ...

Eurolega – Prima vittoria per l’Olimpia Milano - lo Zalgiris Kaunas si arrende 85-81 al Mediolanum Forum : La formazione di coach Messina dimentica il passo falso compiuto con il Bayern, imponendosi al Mediolanum Forum contro lo Zalgiris Kaunas Prima vittoria in questa edizione di Eurolega per l’Olimpia Milano, che supera al Mediolanum Forum lo Zalgiris Kaunas con il risultato di 85-81. Dopo la sconfitta subita all’esordio contro il Bayern, gli uomini di coach Messina scendono in campo con il piglio giusto, decisi a riscattare il ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : esordio casalingo per Milano. Al Forum l’Olimpia deve vincere contro lo Zalgiris : Domani sera (ore 20.45) l’Olimpia Milano torna in campo per il secondo impegno nell’Eurolega 2019-2020. Al Forum arrivano i lituani dello Zalgiris Kaunas in un match che la squadra di Ettore Messina non può assolutamente sbagliare. Milano deve subito trovare la prima vittoria, cancellando la sconfitta di Monaco contro il Bayern, dove l’Armani Exchange non è mai riuscita quasi mai ad entrare in partita, tirando malissimo da tre ...

Eurolega – Esordio amaro per l’Olimpia Milano : il Bayern Monaco rovina la prima di Scola : L’Olimpia Milano fa il suo Esordio in Eurolega con una sconfitta: il Bayern Monaco vince nella serata dell’Esordio di Luis Scola Inizia con il piede sbagliato il cammino dell’Olimpia Milano in Eurolega. La formazione di coach Messina, dopo il ko in campionato contro Brescia, viene sconfitta anche sul parquet del Bayern Monaco (78-64) alla prima uscita europea stagionale. Nella serata del debutto di Luis Scola, subito top ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : l’Olimpia Milano comincia contro il Bayern Monaco con la novità Luis Scola : Con Luis Scola, ma senza Vladimir Micov. comincia così il nuovo cammino europeo dell’Olimpia Milano. Un esordio attesissimo ed un’assenza molto pesante per la squadra di Ettore Messina, che domani sarà di scena a Monaco di Baviera nella prima dell’Eurolega 2019-2020 contro il Bayern Monaco. Sarà una prima giornata insidiosa per Milano, chiamata subito a riscattare il passo falso casalingo in campionato contro Brescia. Una ...

Basket - le prime parole di Luis Scola all’Olimpia Milano : “Sono entusiasta di arrivare a Milano con Messina e di giocare in Eurolega” : Milano – Dopo lo straordinario Mondiale con l’Argentina chiuso al secondo posto, Luis Scola è approdato ufficialmente sul pianeta Olimpia Milano. Il giocatore sudamericano è pronto a iniziare la sua avventura con la squadra meneghina già da domani, quando esordirà in Eurolega – nella prima giornata del massimo torneo europeo per club – a Monaco di Baviera contro i tedeschi del Bayern. Oggi però, nella sede della società ...