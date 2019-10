Eros Ramazzotti compie oggi 56 anni | ma le sue due ex Marica Pellegrini e Michelle

Fonte : baritalianews

(Di martedì 29 ottobre 2019) Numi gli auguri ricevuti sui social dache56. Tanti sono gli amici e i cantanti che non si sono dimenticati di uno dei cantautori più apprezzati in Italia e all’estero. Sembra però che le sue due exHunziker si siano dimenticate di fare gli auguri a loro ex marito. Invece gli auguri asono arrivati da Laura Pausini e da sua figlia Aurora. Michel Hunziker è stato il primo amore disposò Michel quando la showgirl non era ancora nota in Italia. La coppia fece sognare gli italiani e dalla loro unione nacque Aurora. I due si conobbero nel 1998 e per diecisono stati inseparabili. Poi lei ebbe un periodo buio della sua vita e i due si lasciarono. Michel ora è felicemente sposata con Tomaso Trussardi dal quale ha avuto due figlie Sole e Celeste. Con...

BiagioAntonacci : Questo tempo corre ma a noi non scappa ..... Auguri amico mio........B. @ramazzotti_eros - RDS_official : ?? Auguri @RamazzottiEros! #RDSauguri #eros #erosramazzotti #ramazzotti #28ottobre #vitacenèworldtor #vitacenè… - RadioVersiliaTv : Now Playin EROS RAMAZZOTTI - SIAMO Download App on Digital Store -