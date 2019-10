Equitazione | i ranking olimpici aggiornati verso Tokyo 2020 Italia a caccia di un pass

Equitazione - niente pass olimpico per la squadra del salto ostacoli. Ora bisogna sperare nel ranking : Amarissima la finale della Nations Cup di salto ostacoli per l’Italia: si parlava di uno scontro a due con l’Irlanda ed alla fine è stato così, perché la sorpresa Colombia si è sciolta nel momento più importante. Gli irlandesi però hanno messo in campo la prestazione perfetta vincendo titolo e carta olimpica. Due netti nel tempo, una penalità nel complesso: servivano in pratica tre netti per battere l’Irlanda, ma ...