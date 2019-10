Epic Games Store sfida Steam e si rifà il trucco | ecco il nuovo look grafico

L'esclusività di Epic Games Store è come Netflix ed i titoli per console secondo uno sviluppatore di Frostpunk : La battaglia delle esclusive su PC tra Steam ed Epic Games Store sembra non finire mai e molti che lavorano nell'industria del gaming hanno pareri discordanti a riguardo. Recentemente, Pawel Miechowski, durante un'intervista ha detto la sua a riguardo.secondo lo sviluppatore, Epic Games Store e ogni altra piattaforma di vendita di giochi non è altro che un negozio. Proprio come si ottiene God of War solo nel negozio digitale di Sony, Epic Games ...

Fortnite : Epic Games querela un tester per i leak sul Capitolo 2 : Epic Games ha querelato Ronald Sykes, uno dei tester di Fortnite, per aver svelato dettagli e informazioni sul Capitolo 2 prima del lancio.Nella causa la compagnia incolpa Sykes, che ha avuto accesso ai nuovi contenuti verso la fine di settembre, di aver diffuso dettagli sulla Stagione 11 in anticipo "alle spese di Epic e dei giocatori della community di Fortnite" rovinandogli così la sorpresa.Sykes è accusato di aver condiviso tali informazioni ...

L'installer di Fortnite si trasforma nell'app Epic Games e l'Epic Games Store sta per sbarcare su Android : In tutto questo tempo, se un giocatore voleva scaricare Fortnite su Android non doveva far altro che andare su Google Play Store e scaricare L'installer apposito. Ebbene, ora le cose sembra che stiano per cambiare.Oggi Epic Games, l'editore del Battle Royale, ha annunciato su Twitter che il programma di installazione di Fortnite sta cambiando nome nell'app Epic Games. Mentre questo non sembra un grosso dettaglio, probabilmente significa che ...

L'installer Android di Fortnite entra a far parte dell'app di Epic Games : In tutto questo tempo, se un giocatore voleva scaricare Fortnite su Android non doveva far altro che andare su Google Play Store e scaricare L'installer apposito. Ebbene, ora le cose sembra che stiano per cambiare.Oggi Epic Games, l'editore del Battle Royale, ha annunciato su Twitter che il programma di installazione di Fortnite sta cambiando nome nell'app Epic Games. Mentre questo non sembra un grosso dettaglio, probabilmente significa che ...

L’app Epic Games preannuncia l’imminente arrivo di Epic Games Store su Android : Epic ha annunciato all'inizio di quest'anno che Epic Games Store si sarebbe fatto strada su Android, quindi il cambio di nome dell'installer di Fortnite nell'app Epic Games suggerisce che la versione Android di Epic Games Store è imminente. L'articolo L’app Epic Games preannuncia l’imminente arrivo di Epic Games Store su Android proviene da TuttoAndroid.

La tentacolare Tencent : il colosso cinese ha le mani in pasta in Activision - Ubisoft - Epic Games e molti altri : Sulle nostre pagine abbiamo spesso parlato di Tencent sottolineando quanto il colosso cinese sia una potenza impossibile da ignorare nell'universo videoludico e non solo. Va però detto che spesso questo nome non viene associato a progetti precisi o a iniziative particolarmente vicine al nostro territorio e in generale al mercato occidentale. Ovviamente sottovalutare questa compagnia è un errore non da poco.Recentemente il senior analyst di Niko ...

Layers of Fear e QUBE 2 sono disponibili gratuitamente su Epic Games Store : Epic Games continua con le offerte di giochi settimanali gratuiti sul suo Epic Games Store.A partire da ieri, 24 ottobre, sono disponibili gratuitamente sulla piattaforma Layers of Fear e QUBE 2. Si tratta dell'horror di Bloober Team e del puzzle game di Toxic Games.L'offerta per i due giochi si concluderà il prossimo 31 ottobre, quando i titoli saranno sostituiti dal survival horror SOMA di Frictional Games e Costume Quest di Double Fine ...

Secondo gli sviluppatori di Goat Simulator una "forte minoranza" sta criticando la politica di Epic Games : Satisfactory, il nuovo gioco open world di Coffee Stain Studios è un'esclusiva Epic e lo sviluppatore di Goat Simulator ha recentemente spiegato i vantaggi nel prendere questa decisione dal punto di vista di una maggiore sicurezza finanziaria. Una sicurezza che, però, ha tolto una parte del supporto dei fan.Parlando con PCGamesN, la UI e UX designer Nathalie Verwei ha spiegato i vantaggi di prendere un accordo di esclusività. "Penso che come ...

Gli sviluppatori di Arise : A Simple Story e gli accordi di esclusività con Epic Games Store : "la concorrenza è un bene per tutti" : In un'intervista di Techland con Segmentnext, lo studio dietro Arise: A Simple Story, si è discusso del mercato del PC gaming e lo studio ha confermato che il titolo rimarrà un'esclusiva Epic Games Store per 12 mesi.Questo è simile a come Borderlands 3 ha trattato la sua esclusività iniziale. Per i sei mesi iniziali il gioco sarà disponibile su Epic Games Store in esclusiva. Ecco cosa ne pensa Techland riguardo alla situazione degli Store ...

Riot Games sulle orme di Epic Games con uno store proprietario? La risposta del CEO Nicolo Laurent : Nel corso delle celebrazioni per il decimo anniversario di League of Legends, Riot Games ha sollevato il sipario su una serie di nuovi giochi che saranno pubblicati nel corso dei prossimi mesi e anni ma è andata anche oltre permettendoci di scoprire diversi aspetti delle strategie future della compagnia. Tra progetti del talentuoso team di sviluppo c'è un picchiaduro ambientato nell'universo di League of Legends, un gioco di carte basato sullo ...

Fortnite - cosa sta succedendo al battleroyale di Epic Games? : Fortnite è da quasi 2 anni uno dei videogame più giocati e più seguiti in streaming, superando i 250milioni di giocatori tra pc, console e smartphone, capace di rendere vere e proprie super star i content creator più bravi che per primi hanno abbracciato il titolo. Per le 20:00 di ieri sera gli sviluppatori avevano annunciato “The End” (la fine), un evento per celebrare il termine della decima “stagione” di gioco, ma che ...

Surviving Mars è disponibile gratuitamente su Epic Games Store e Alan Wake's : American Nightmare sarà il prossimo gioco gratis : Alan Wake: American Nightmare sarà gratuito la prossima settimana attraverso Epic Games Store insieme a Observer.La prossima settimana, il 17 ottobre, sarete in grado di scaricare gratuitamente i due apprezzati giochi dallo Store di Epic.Invece, questa settimana, potete fare vostro Surviving Mars e il suo DLC Space Race.Leggi altro...

Epic Games a differenza di Blizzard non vieterà ai suoi giocatori di parlare di politica : In questi giorni Blizzard è entrata nell'occhio del ciclone dopo che la società ha deciso di sospendere Ng "Blitzchung" Wai Chung, giocatore di Hearthstone che durante un'intervista si è schierato a favore della protesta di Hong Kong.Oltre alla moltitudine di fan che hanno sostenuto il giocatore, anche Brian Kibler ha deciso di non partecipare agli Hearthstone Grandmasters. Non solo, ma Epic Games ha deciso di fare una dichiarazione a tal ...

Fortnite crea dipendenza - class action contro Epic Games : (Foto: Epic Games) Uno studio legale canadese sta per presentare una class-action contro Epic Games ovvero la casa produttrice di Fortnite. Il motivo è di aver creato un videogioco che porta a una dipendenza esagerata e che avrebbe distrutto giovani vite. L’avvocato Alessandra Esposito Chartrand dello studio Cale Legal spiega: “Quando Epic Games ha sviluppato Fortnite, per anni e anni ha assoldato psicologi per scavare in profondità nel cervello ...