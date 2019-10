EMUI 10 con Android 10 in versione beta arriva in Europa per Huawei P30 Lite

EMUI 10 beta con Android 10 sbarca su Huawei Mate 20 Pro anche in Italia : Alcuni utenti Italiani iscritti al programma di beta testing hanno segnalato di avere ricevuto l'aggiornamento che porta EMUI 10 beta su Huawei Mate 20 Pro L'articolo EMUI 10 beta con Android 10 sbarca su Huawei Mate 20 Pro anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Sale a 23 il numero di device Huawei e Honor con EMUI 10 beta : lista fresca del 28 ottobre : Bisogna analizzare con grande attenzione, oggi 28 ottobre, la lista di smartphone Huawei e Honor che possiamo considerare compatibili con EMUI 10 in versione beta. Tra programmi già avviati ed altri ai nastri di partenza, come nel caso di Huawei Mate 20 Lite secondo le informazioni raccolte nei giorni scorsi, occorre fare un punto della situazione. In circostanze simili, infatti, il rischio di fare confusione è elevato, ragion per cui questo ...

Ecco quali smartphone Huawei e HONOR stanno ricevendo EMUI 10/Magic UI 3 beta con Android 10 : Vediamo quali modelli Huawei e HONOR hanno già ricevuto EMUI 10/Magic UI 3.0 beta e in quali mercati e quali invece sono ancora pazientemente in attesa. L'articolo Ecco quali smartphone Huawei e HONOR stanno ricevendo EMUI 10/Magic UI 3 beta con Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 Lite riceve la prima beta della EMUI 10 con Android 10 - P30 Lite le patch di sicurezza di settembre : Huawei Mate 20 Lite assaggia Android 10 con la prima beta della EMUI 10, P30 Lite deve accontentarsi delle patch di sicurezza di settembre 2019. L'articolo Huawei Mate 20 Lite riceve la prima beta della EMUI 10 con Android 10, P30 Lite le patch di sicurezza di settembre proviene da TuttoAndroid.

Huawei strizza l’occhio al Nova 5T : parte la beta della EMUI 10 con Android 10 : In Malesia parte la fase di beta testing della EMUI 10 basata su Android 10 per il nuovo Huawei Nova 5T L'articolo Huawei strizza l’occhio al Nova 5T: parte la beta della EMUI 10 con Android 10 proviene da TuttoAndroid.

EMUI 10 e Magic UI 3.0 con Android 10 si fanno largo su HONOR V20 e sulla serie Mate 20 : Huawei avvia il rollout della beta della EMUI 10 per il Mate 20, il Mate 20 Pro, Mate 20 X. HONOR invece inizia il testing interno della Magic UI 3.0 L'articolo EMUI 10 e Magic UI 3.0 con Android 10 si fanno largo su HONOR V20 e sulla serie Mate 20 proviene da TuttoAndroid.

Non scontata la partenza in Europa per la beta di EMUI 10 su Honor 20 : via questo martedì : Si torna a parlare in queste ore di uno smartphone che ha conquistato interessanti quote di mercato negli ultimi mesi in Italia, vale a dire il cosiddetto Honor 20. A sorpresa, considerando anche quanto vi ho riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine, il produttore asiatico ha dato il via alla distribuzione del programma beta in Europa. Tutti erano convinti che saremmo partiti dalla Cina e solo dopo qualche settimana il servizio sarebbe ...

Avvistata anche in Italia la beta di EMUI 10 per Huawei Mate 20 Pro : primissimi riscontri : Arrivano importanti novità proprio in questi minuti dagli utenti Italiani che sono in possesso di un Huawei Mate 20 Pro e che in queste settimane hanno deciso di aderire al programma inerente la beta di EMUI 10. In attesa di scoprire i tempi definitivi per l'aggiornamento nella sua versione ufficiale, con appuntamento che con ogni probabilità verrà fissato nello scorcio iniziale del 2020, da oggi 21 ottobre possiamo parlare della propagazione ...

Il beta testing di EMUI 10 con Android 10 per Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro arriva in Europa : Dalla Germania arriva una buona notizia per i possessori di Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro: Huawei ha dato il via al programma di beta test di EMUI 10 L'articolo Il beta testing di EMUI 10 con Android 10 per Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro arriva in Europa proviene da TuttoAndroid.

Huawei rilascia la beta di Android 10 con la EMUI 10 per questi altri modelli : Huawei ha avviato il rilascio della beta di Android 10 con EMUI 10 per I Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, P20 e P20 Pro L'articolo Huawei rilascia la beta di Android 10 con la EMUI 10 per questi altri modelli proviene da TuttoAndroid.

Chi riceverà EMUI 10? Confermata la lista di 54 smartphone Huawei e Honor al 18 ottobre : Quali smartphone Huawei e Honor riceveranno la tanto attesa EMUI 10 con annesso l'aggiornamento Android Q? Quali tablet a marchio del brand cineseseguiranno lo stesso destino nei prossimi mesi? Ad oggi 18 ottobre, grazie pure al contributo di una fonte autorevole come Huawei Central, è possibile fornire una lista abbastanza esaustiva dei device vicini all'esperienza software. Cerchiamo dunque di capire in quale direzione stia procedendo ...

Pessime notizie per chi possiede un HONOR Play : niente Android 10 con EMUI 10 : A detta dell'azienda HONOR Play non riceverà la EMUI 10 e quindi Android 10 per colpa di un hardware non proprio all'altezza L'articolo Pessime notizie per chi possiede un HONOR Play: niente Android 10 con EMUI 10 proviene da TuttoAndroid.

In rampa di lancio la B338 per Huawei Mate 20 Pro : conferme su EMUI 10 ancora in beta : Arrivano delle segnalazioni interessanti anche per i possessori di un Huawei Mate 20 Pro oggi 18 ottobre. Dopo una lunga attesa, infatti, abbiamo finalmente un aggiornamento software ufficiale e concreto per tutti coloro che hanno deciso di acquistare il top di gamma fine 2018, stando alle informazioni che abbiamo raccolto fino a questo momento. In attesa di EMUI 10, attorno al quale c'è stata tanta confusione in questi giorni, come avrete ...