Elisabetta Canalis in versione casalinga su Instagram

Elisabetta Canalis alle prese con le faccende domestiche : La showgirl Elisabetta Canalis che, in versione casalinga in culotte e reggiseno, lava i pavimenti della sua villa di Los Angeles. Armata di mocho pulisce il parquet e intanto si sfoga su “Instagram” è arrabbiatissima con chi lascia le orme delle scarpe in casa e soprattutto con i suoi cani che fanno pipì dietro ai mobili. Spesso ci immaginiamo le celebrità sono attorniate da schiere di domestici che pensano a tutto, la verità è che anche i vip ...

Elisabetta Canalis - che gaffe! L’errore è sotto gli occhi di tutti : “Ma da quando è così?!” : Elisabetta Canalis è di una bellezza impressionante. Quarantuno anni compiuti a settembre scorso, la ex Velina mora di Striscia la Notizia è sempre più attraente. E sexy. Lo dimostra praticamente ogni giorno, anche da lontano. Da anni infatti vive a Los Angeles, dove si è trasferita per amore del marito e papà di sua figlia Brian Perri, ma non dimentica mai di aggiornare i suoi tantissimi fan. Solo su Instagram Eli, che ogni giorno regala ...

Elisabetta Canalis - ottobre bollente : in bikini al sole. “Così ci fai sudare” : Se questa fine di ottobre 2019 si sta rivelando particolarmente calda e soleggiata in gran parte d’Italia, dall’altra parte del mondo, in California per la precisione, le temperature sono molto più ‘bollenti’. Lo dimostra Elisabetta Canalis, che con l’ultima foto social ha davvero infiammato la rete. La ex Velina mora di Striscia la Notizia, 41 anni compiuti a settembre scorso, da anni vive a Los Angeles, dove si è trasferita per amore del ...

Elisabetta Canalis - il cursore del mouse sul seno scatena i social : Epic fail per Elisabetta Canalis che ha postato su Instagram una foto in cui è semplicemente spettacolare, con tanto di abito bianco alla Marilyn Montoe e scollatura da urlo sul décolleté. Peccato che la foto sia datata e soprattutto sia stata ripresa dallo schermo di un computer come si può notare guardando il cursore del mouse con la piccola freccia nera che fa capolino in altro, proprio al centro del suo seno. Possibile che la Canalis non se ...

Elisabetta Canalis al sole della California manda il tilt il web : Le temperature di fine ottobre hanno concesso ad Elisabetta Canalis un po' di relax al sole della California, ma la foto postata su Instagram dalla showgirl ha mandato letteralmente in tilt il web. “Ottobre in California, ma a quanto pare anche in Italia! 28 gradi”, ha scritto la Canalis allegando a questa didascalia una immagine che la ritrae in costume, al sole, e con il decollete prosperoso ben in vista. In questo modo la showgirl, che è ...

Elisabetta Canalis versione “Marilyn” : il seno straborda e manda in estasi i fan. Ma quel dettaglio della foto non sfugge : Sono passati più di 10 anni da quanto Elisabetta Canalis ha smesso di ballare sul bancone del tg satirico Striscia la notizia insieme a Maddalena Corvaglia (sua ormai ex amica) ma il pubblico non l’ha mai dimenticata. Elisabetta Canalis è rimasta sempre nel cuore dei fan che continuano a seguirla con passione. Oggi Elisabetta Canalis vive a Los Angeles, è sposata con il chirurgo Brian Perri e ha un figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre ...

Elisabetta Canalis - l’allenamento è bollente. Il fisico in mostra dell’ex velina è pane per i suoi fan : Elisabetta Canalis è una specie di divinità. A 41 anni ha ancora un fisico pazzesco che fa invidia alle 20enni. La ex velina, che ora vive in California con il marito, il chirurgo Brian Perri, ha di certo ricevuto dei doni grandiosi da madre natura. Ma non è solo quello: Elisabetta tiene molto alla sua forma fisica e fa moltissimo sport. E spesso posta foto o storie delle sue sedute di fitness… Lasciando tutti a bocca aperta. Per esempio, ...

Elisabetta Canalis - la verità sulla ricetta del pollo alla piastra : Qualche giorno fa Elisabetta Canalis ha organizzato una cena per le mamme e le figlie della classe della piccola Skyler. Gli utenti di Instagram non hanno potuto fare a meno di ironizzare, con uno di loro che ha scritto: "Potevi preparare il tuo pollo alla piastra, avresti fatto un figurone".L'allusione è alla ricetta del celeberrimo pollo alla piastra, pubblicata da un settimanale e subito diventata uno dei capisaldi del trash degli ultimi ...

Elisabetta Canalis dopo l’uragano delle Bahamas dà ospitalità ad una famiglia : La modella Elisabetta Canalis ospita una famiglia sfollata dalle Bahamas dopo l’uragano Dorian dove hanno perso tutto. A casa della Canalis alloggiano una mamma con i suoi due figli, che dopo la tragedia si sono ritrovati senza più nulla a dormire in un dormitorio, su un tavolo. Grazie all’intervento di Elisabetta, i bimbi ora frequentano la scuola a Los Angeles. In un video sui social spiega tutto… “Questo video risale al 19 ...

“Col cuore in mano”. Elisabetta Canalis - un gesto bellissimo che viene fuori solo ora : Che Elisabetta Canalis fosse una donna bellissima era sotto gli occhi di tutti. Che bella lo fosse anche dentro pure, e l’ex velina mora non perde occasione per dimostrarlo. L’ultimo gesto è di quelli che tocca il cuore e strappa qualche lacrima. Elisabetta Canalis ha infatti ospitato, nella sua casa di Los Angeles, una mamma con i suoi due figli che dopo l’uragano Dorian che ha colpito le Bahamas si sono ritrovati senza più una casa e li sta ...

