Elettra Lamborghini e la sorella segreta | la rivelazione choc a Live

Live-Non è la D’Urso - Elettra Lamborghini ha una “sorella segreta”? La madre della ragazza : “Tonino ha detto a mia figlia che non vuole riconoscerla” : Elettra Lamborghini potrebbe avere un’altra sorella. Nella lista degli ereditieri di una delle famiglie più ricche d’Italia, oltre a Elettra, Ferruccio, Lucrezia, Flaminia e Ginevra si potrebbe aggiungere la sorella maggiore Flavia, figlia di Rosalba Colosimo, ex fiamma del famoso imprenditore Tonino. La “bomba”, ancora tutta da confermare, è stata sganciata dalla signora Colosimo lunedì sera nel salone di Non è la ...

Ecco Luisa Paterlongo - la mamma di Elettra Lamborghini : “Stupenda!”. Mai vista? Le foto (rarissime) : Elettra Lamborghini è l’ereditiera italiana che ha deciso di inseguire il successo nel mondo della musica. Famosa più per il suo atteggiamento e le sue dichiarazioni piuttosto provocatorie, Elettra è diventata un volto noto della televisione italiana dopo la sua partecipazione al talent di Rai Uno ‘’The Voice of Italy’’ insieme a Gigi D’Alessio, il rapper milanese Guè Pequeno, con il quale ha duettato in uno dei suoi singoli, e Morgan.\\Prima di ...

Elettra Lamborghini e la pole dance 'della discordia' : "Cancellato tutto - non parlo di persone che non conosco" (video) : Nelle scorse ore, Elettra Lamborghini è stata protagonista, inconsapevole, di un pettegolezzo dai contorni non ancora chiari. La cantante, infatti, ha pubblicato una serie di Instagram Stories (cancellate ma, immediatamente, riprese da alcune pagine social) che riguardavano le proprie attitudini alla pole dance:prosegui la letturaElettra Lamborghini e la pole dance 'della discordia': "Cancellato tutto, non parlo di persone che non conosco" ...

Mai vista la sorella di Elettra Lamborghini? Ecco la bellissima Ginevra - la piccola di casa : Elettra Lamborghini è una delle rivelazioni musicali e televisive dell’anno grazie alla partecipazione a The Voice of Italy come unico coach donna dell’edizione 2019. In rete spopolano le gif di lei che corre incontro ai concorrenti del talent show reggendosi il seno con le mani “perché altrimenti mi scappa, è curioso, sbircia, sbuca” come aveva spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni lo scorso maggio. Prima di diventare coach di The Voice Elettra è ...

Elettra Lamborghini mostra il nuovo look ai fan : “Sono pentita” : Elettra Lamborghini ha da poco ricevuto una notizia grandiosa: Mtv ha infatti annunciato le nomination dei prossimi Mtv Europe Music Awards e l’ha inserita tra i “Best Italian Act” insieme a Coez, Elodie, Mahmood e Salmo. Elettra, che è figlia di Tonino e nipote del celebre Ferruccio Lamborghini, e da qualche anno si è ritagliata uno spazio nello spettacolo italiano, è stata scelta dal pubblico tra i 5 nomi da votare tramite Instagram ...

Elettra Lamborghini “esaurita - stanca da morire” ma già in studio per il nuovo singolo : "Sono esaurita lo dico con il sorriso ma è la verità. Sono stanca da morire, dentro e fuori, e mi è venuta paura della gente anche solo se mi guardano", scrive Elettra Lamborghini mentre si alterna tra sedute di relax in centri benessere e sessioni di lavoro in studio di registrazione. L'ereditiera ha vissuto sicuramente un periodo particolarmente intenso tra impegni musicali e televisivi. Giudice della scorsa edizione di The Voice of ...

Mahmood - Elodie - Elettra Lamborghini tra i nominati del Best Italian Act agli MTV EMA 2019 : Sono state annunciate le nomination degli MTV Era 2019 che si terranno a Siviglia domenica 3 novembre. Tra gli Italiani spiccano Mahmood, Elodie, Elettra Lamborghini, Coez e Salmo. In testa Ariana Grande con sette nomination tra cui Best Artist e Best Video con la hit Thank You, Next, e per Best Song insieme a Shawn Mendes. Lil Nas X e Billie Eilish hanno totalizzato sei nomination ciascuno e la star latino americana J Balvin cinque ...