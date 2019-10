Elena Sofia Ricci vince il Premio Virna Lisi 2019 | a Ludovica Nasti il Premio Giovani

La prevenzione viaggia in treno con Carolyn Smith e Elena Sofia Ricci : Torna l'iniziativa 'Frecciarosa', campagna che promuove a bordotreno e in stazione visite specialistiche, consulenze...

Elena Sofia Ricci : “Per anni mi hanno detto che mio padre non mi aveva voluto. Poi ho scoperto che aveva fatto molti errori” : “Mi era sempre stato detto che non mi aveva voluto. Ero stata programmata per tagliarlo fuori dalla mia vita. A un certo punto ho capito che c’era qualcosa che non andava nella mia vita e che era cruciale capire chi fosse veramente mio padre”. A confidarlo è Elena Sofia Ricci che si è raccontata in un’intervista a Vanity Fair, in cui è tornata a parlare dei suoi drammi familiari, dal rapporto con il suo papà biologico fino ...

Elena Sofia Ricci : "Per anni mi hanno detto 'tuo padre non ti ha voluta'. La femminilità? L'ho sepolta a lungo" : “Quando hai più esperienza puoi raccontare più cose: il disincanto, il dolore, l’età che avanza...”, ne è convinta Elena Sofia Ricci che, dopo un anno di successi e riconoscimenti, ha scelto di raccontarsi sulle pagine di Vanity Fair.David di Donatello e Nastro d’Argento per “Loro” di Paolo Sorrentino e Premio Flaiano per lo spettacolo teatrale “Vetri rotti”: ecco ...

Filming Italy Best Movie Award 2019 i premiati a Venezia 76 (VIDEO) Marco Bellocchio - Alessandro Gassmann - Elena Sofia Ricci - Michelle Hunziker Salvatore Esposito… : Servizio a cura di Alberto Fuschi Dalla spiaggia dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia. Nel filmato esclusivo alcuni dei premiati del Filming Italy Best Movie Award 2019 premio collaterale di Venezia ...

