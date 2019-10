Eccola l’uscita di iOS 13 2 in Italia oggi 29 ottobre | conosciamo meglio le novità

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 29 ottobre 2019) Un appuntamento quello in programma29per gli utenti in possesso di un iPhone o di un iPad recente, considerando il fatto che risulta ormai in uscita l'aggiornamento iOS 13.2. Dopo avervi parlato delle previsioni sui tempi di rilascio una settimana fa sulle nostre pagine, dunque, tocca passare dalla teoria alla pratica, concentrandoci su quelli che saranno gli effetti diretti di un pacchetto software più importante di quanto si possa immaginare in questo momento. Qual è lapiù importante di iOS 13.2 Scendendo in dettagli, lapiù importante inerente l'aggiornamento iOS 13.2 si concentra sulla fotocamera. In particolare, la Deep Fusion consiste in una nuova tecnologia concepita da Apple che ha il merito di realizzare 8 scatti prima che venga effettivamente premuto il pulsante della fotocamera. A questi, poi, seguirà un nono scatto nel momento in cui ...

