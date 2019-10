Ecco il cane che ha stanato Al Baghdadi rimanendo ferito | Trump gli rende gli onori

"Ecco il cane che ha stanato il capo dell'Isis" : Trump ha twittato la foto del cane che ha partecipato al raid in Siria in cui è morto Abu Bakr al-Baghdadi

Al Baghdadi morto - Ecco il possibile successore : Abdullah Qardash - ex ufficiale di Saddam passato dalle prigioni americane : L’uccisione del leader dello Stato Islamico, Abu Bakr al-Baghdadi, annunciata nella mattinata di domenica dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non coincide con la scomparsa dell’organizzazione terroristica che nel 2014 proclamò il Califfato in Siria e Iraq. Un colpo del genere, non ancora ufficializzato dai vertici di Isis, avrebbe potuto scatenare, e non è detto che non succeda, una lotta per il potere interna ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Hope e Steffy di nuovo ai ferri corti. Ecco perché... : E' nuovamente guerra tra la Logan e la Forrester, Hope infatti sembra non mostrare alcuna compassione per Steffy. Liam come si comporterà?

Nel parco Disney arrestate due principesse - Cenerentola e Biancaneve - Ecco cosa hanno fatto : Nel parco Disney di Brisbane in Australia le forze dell’ordine, dopo una indagine durata diversi mesi, hanno arrestato due pattinatrici, dipendenti del parco, che interpretavano in uno spettacolo musicale Cenerentola e Biancaneve. Lo spettacolo si chiamava “Disney On Ice” e le pattinatrici devono esibirsi in costume. Le due ragazze arrestate erano vestite da due principesse, Cenerentola e Biancaneve. Il motivo dell’arresto è ...

LEcco - ragazzi rompono un canestro e cercano il sindaco per ripagare il danno. “Hanno fatto lavori per il bene comune” : Spaccano il canestro di un giardino ma anziché fuggire si presentano dal sindaco, Matteo Colombo, 29 anni, per ripagare il danno. Una storia lontana da quelle che di solito occupano le pagine dei giornali e che è avvenuta a Valgreghentino, 3500 abitanti in provincia di Lecco. A rendere noto a tutti il gesto ci ha pensato l’amministrazione sulla pagina Facebook del Comune: “Un canestro rotto giocando una partita di basket. Spesso succede che si ...

Beautiful - anticipazioni americane : KATIE - Ecco chi può donarle il rene… : Nelle attuali puntate americane di Beautiful, KATIE Logan deve affrontare una nuova lotta per la sopravvivenza: come già riportatovi, i farmaci anti-rigetto con cui è in cura da anni hanno finito per danneggiare irreversibilmente entrambi i suoi reni e ora la sua unica speranza è trovare un donatore. A quel punto la sua terapia verrebbe modificata con nuovi medicinali con un minor rischio di effetti collaterali rispetto a quelli usati in ...

CaneSEcco dissa MadMan e Gemitaiz : 'Ti prendo a schiaffi come aveva fatto Noyz' : Oggi CaneSecco ha pubblicato Veleno VIII, un brano che è anche e soprattutto un vero e proprio dissing indirizzato a Gemitaiz e MadMan, i suoi "nemici" di sempre, attualmente in rampa di lancio con il joint album Scatola Nera. Veleno VIII, l'affronto di CaneSecco a Gemitaiz e MadMan Il pezzo è accompagnato anche da un video ufficiale, caricato da CaneSecco sul suo canale YouTube. Il titolo del brano, così come la cover del pezzo, rappresentano ...