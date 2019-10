Ecco Conan | il pastore belga che ha braccato Abu Bakr al Baghdadi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) Non è la prima volta che un cane soldato partecipa a una missione delicatissima. Ma al Pentagono non si parla d’altro che di lei: ribattezzata Zero Bark Thirty, è il cane soldato che ha messo all’angolo Abualnel tunnel senza uscita in cui il leader dell’Isis ha trovato la morte. È lei la vera eroina della caccia al Califfo: sguinzagliata da uno dei soldati della Delta Force, ha inseguito il terrorista nel buio cunicolo fino all’esplosione finale. Il suo nome è, come rivelato ad alcuni media, anche se i vertici militari non hanno ancora voluto svelarne ufficialmente l’identità. La foto invece è stata desecretata e postata su Twitter dal presidente Donald Trump che gli ha così reso omaggio: “Meravigliosa, ha fatto un gran lavoro!”. L’immagine restituisce una bellissima femmina didel tipo Malinois, proprio come Cairo, il cane ...

salpezzino_one : Ecco Conan, il cane ferito nel raid contro Al Baghdadi (la foto diffusa da Trump) - Italia_Notizie : Ecco Conan, il cane ferito nel raid contro Al Baghdadi (la foto diffusa da Trump) - UGoscolo : 'Il nome non può essere comunicato ufficialmente, perché pur sempre di un a missione speciale si tratta' Ecco Con… -