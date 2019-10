Ecco come sarà lo Xiaomi Mi Watch con Wear OS | tra noi forse dal 5 novembre

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 29 ottobre 2019) Non potevano mancare nuovi dettagli (oltre a quelli che vi avevamo già rivelato all'incirca un mese fa) sulloMi, il primo smartconOS (il sistema operativo di Google pensato appositamente per i dispositivi indossabili di ultima generazione) del produttore cinese. L'accessoriopresentato il prossimo 5, in concomitanza con il lancio delle nuove Mi TV e delloMi CC9 Pro (device anch'esso molto atteso e di cui si parla ormai già da un bel po' di tempo). L'immagine di anteprima dell'articolo (quella che trovate in alto) dovrebbe ritrarre in via definitiva le forme ed il design delloMi, che in buona sostanza dovrebbe ereditare i tratti essenziali dell'Apple(quadrante smussato ed un solo tasto fisico collocato in alto a destra). La foto è stata pubblicata dal CEO dell'OEM, con esibizione dell'accessorio con un cinturino in ...

rtl1025 : Ecco come #Emma ha saputo che #VascoRossi aveva scritto una canzone per lei. ?? ?? ??? @MarroneEmma @vascorossi… - vogue_italia : Dakota Johnson come una sposa sul suo ultimo red carpet ??Incantevole! Ecco come copiare il suo look - fabiochiusi : È possibile contrastare l'odio in rete senza intaccare i diritti degli utenti? Per @davidakaye sì: adottare le nor… -