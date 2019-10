“Ecco che spunta il sole” Per Emma Marrone una nuova vittoria | la rete conta con lei

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 29 ottobre 2019) La malattia non l’ha fermata.ha ripreso la marcia, con coraggio, forza e quella voglia di guardare oltre che è una delle caratteristiche che la fanno amare dal pubblico. I fan, quelli che non l’hanno lasciata sola quando è arrivato l’annuncio della malattia e che ora la spingono in alto. Solo da qualche giorno la cantante salentina ha rilasciato il suo nuovo album di inediti, Fortuna, che sta già scalando le classifiche musicali. Tanto da spinger un fan, a scrivere: “Ecco cheil sole!!! Coraggio”. Perpoi sarebbe simbolicamente importante anche perché è da sei anni che non raggiunge il primo posto in classifica. L’ultima volta fu con l’uscita di “Schiena”, album del 2013, che, nonostante il successo della cantante, non riuscì a essere seguito da “Adesso” e da “Essere qui” rispettivamente due e una ...

