E Romagna | parlamentari M5S | ‘andiamo soli | forse liste civiche’

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019) Roma, 29 ott. (Adnkronos) – “Oggi con il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è stato un incontro molto positivo. Siamo siamo tutti concordi, sia comeche come consiglieri regionali che hanno svolto un ottimo lavoro in questi cinque anni, nel presentarci da, senza fare alleanze con i partiti, in occasione delle prossime regionali in Emilia-. E’ stato inoltre ribadito che le uniche alleanze che valuteremo di fare saranno quelle con leciviche”. Lo dichiarano in una nota iemiliano-romagnoli del Movimento 5 Stelle dei gruppi di Camera e Senato Stefania Ascari, Alessandra Carbonaro, Vittorio Ferraresi, Gabriele Lanzi, Marco Croatti, Michela Montevecchi, Maria Edera Spadoni, Giulia Sarti, Maria Laura Mantovani, Carlo De Girolamo, Davide Zanichelli al termine dell’incontro con Luigi Di Maio. L'articolo ...

