È in andropausa grave | Ha il viso di plastica | insulti tra Vittorio Feltri e Lilli Gruber

(Di martedì 29 ottobre 2019) Scontro durissimo tra. Che i due giornalisti non andassero d'accordo era il segreto di Pulcinella. Ma il botta e risposta delle ultime ore fa capire come i loro rapporti siano davvero pessimi. Tutto è cominciato dalle dichiarazioni della conduttrice di "Otto e mezzo". Ospite della trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora", alla domanda su cosa ne pensasse delle parole diche la accusava di essere" così di sinistra da non usare la destra nemmeno per impugnare la forchetta", l'ex giornalista del Tg1 ha replicato stizzita: "Veramente io sono mancina", prima di passare direttamente agli: "A questo poveretto ingli dice proprio malissimo". Non si è fatta attendere la reazione dell'ex direttore del Giornale, che le ha risposto su Libero precisando che "il pezzo che l'ha infastidita" non è "firmato da me bensì della collega ...

